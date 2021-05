Via de Chinese website Weibo laat insider Digital Chat Station weten dat Xiaomi de opvolger van de Redmi Note 10 Pro niet meer voorziet van een 108 megapixel-hoofdcamera.

‘Opvolger Redmi Note 10 Pro krijgt 50 megapixel-camera’

Redmi, het meer budgetgerichte zustermerk van Xiaomi, bracht dit jaar met de Redmi Note 10 Pro een toestel met een 108 megapixel-hoofdcamera op de markt. Door deze bijzonder hoge resolutie kan de camera pixels combineren om scherpere foto’s af te leveren. Je kunt ook in 108 megapixel schieten, maar zulke foto’s nemen veel ruimte in beslag.

Echter, de implementatie van de 108 megapixel-hoofdcamera lijkt nu een eenmalige actie. Geruchten wijzen er namelijk op dat het merk binnenkort een toestel met een minder groot aantal megapixels lanceert.

Smartphone-insider en tipgever Digital Chat Station deelt dat Redmi een telefoon met een 50 megapixel-camera in de maak heeft. Het telefoonmerk treed zo in de voetsporen van OnePlus, Vivo en Xiaomi. Deze merken voorzien hun huidige vlaggenschepen namelijk ook van een 50 megapixel-hoofdcamerasensor.

Verdere specificaties of geruchten over de opvolger van de Redmi Note 10 Pro zijn niet bekend. De Note 10-serie van Redmi werd 4 maart 2021 officieel gepresenteerd en verscheen 31 maart op de Nederlandse markt. Het is dus zeer waarschijnlijk dat de volgende Note-serie rond dezelfde periode in 2022 wordt gelanceerd.

Naast de 108 megapixel-camera viel vooral het grote amoled-scherm van de Redmi Note 10 Pro op, uitgerust met 120 Hz-verversingssnelheid. Dit betekent dat het scherm zichzelf 120 keer per seconde ververst. Een hogere verversingssnelheid levert soepeler beeld, waardoor de smartphone sneller lijkt en tekst prettiger leest.

