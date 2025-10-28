Dit wordt de nieuwe Samsung Galaxy Z TriFold

De nieuwste vouwtelefoon van Samsung houdt al een tijdje de gemoederen bezig. Tijdens een event in Zuid-Korea zijn het design en enkele specs van deze premium trifold bekend geworden. Dit is wat we nu weten.

Galaxy Z TriFold of Galaxy G Fold?

Tipgever Universe lce heeft op X afbeeldingen van de vouwtelefoon gedeeld. Die plaatjes schoot hij op een event in Zuid-Korea. De geruchten van een trifold van Samsung waren er al sinds begin dit jaar, maar het is voor het eerst dat Samsung zijn nieuwste vouwtelefoon in de openbaarheid heeft gebracht. De naam van de foldable wordt waarschijnlijk Galaxy Z TriFold of Galaxy G Fold.

Vouwtelefoons zijn natuurlijk niks nieuws, maar de aankomende Samsung-smartphone kan wel voor een boost in populariteit zorgen, mits de specificaties overtuigen (en de prijs meevalt).

Trifold-vouwtelefoons staan erom bekend dat je er goed op kunt multitasken en prettig media op consumeert. Lees hierboven nog veel meer over deze innovatieve toestellen.

Dit weten we over de Samsung-trifold

Samsung lijkt van plan om de Galaxy Z TriFold uit te rusten met topspecificaties als een Snapdragon 8 Elite-chipset, maximaal 16GB werkgeheugen en een opslagcapaciteit van 512GB of 1 terabyte. Foto’s maken doe je met de hoofdcamera van maar liefst 200 megapixel. De Galaxy Z TriFold zal ongeveer 300 gram gaan wegen.

Afgaande op de gelekte afbeeldingen en onderstaande video kan de vouwtelefoon straks twee keer naar binnen worden gevouwen. Hiermee creëer je een groot scherm met een grootte van zo’n 10 inch, vergelijkbaar met de Lenovo Tab M10 en Samsung Galaxy Tab S10 FE. Het nog opgevouwen scherm meet zo’n 6,5 inch, hetzelfde als de Galaxy Z Fold 7 bijvoorbeeld.

De Samsung-foldable zal waarschijnlijk bestaan uit drie verschillende achterpanelen. Het meest linkse paneel zou de drievoudige camera aan de achterzijde huisvesten, geplaatst op een camera-eiland dat ons doet denken aan de Galaxy Z Fold-modellen. Het middelste paneel zou het coverdisplay kunnen bevatten, inclusief camera aan de voorkant.

Nog niet te koop in Europa

Grote kans dat Samsung de vouwtelefoon officieel onthult op de aankomende APEC-top op 31 oktober en 1 november. Wat je moet neertellen voor deze vouwtelefoon? Naar verluidt zo’n 2800 dollar – oftewel 2400 euro – een prijs horend bij een premium opvouwbare smartphone.

Dat is voor nu alleen interessant voor de Aziatische consument, want Samsung richt zich vooralsnog op een beperkt aantal afzetmarkten – waaronder Zuid-Korea, China en Taiwan. Volgens de geruchten zouden er slechts 50.000 exemplaren uit de fabriek rollen. Of een gedeelte daarvan ooit Europa zal bereiken, is nog maar sterk de vraag.