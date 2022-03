Kijk nu: Hier stream je bijna alle Oscars 2022-winnaars

De Oscars 2022 zijn uitgereikt. Leuk is dat je tegenwoordig bijna alle winnende films direct kunt streamen. Wij zetten op een rij waar je deze Oscar-winnaars vindt.

Oscars 2022 streamen: hier vind je de films

Zondag zijn in de Verenigde Staten de Oscars van 2022 uitgereikt, de grootste filmprijzen die er zijn. Zaten er films tussen die je nog niet hebt gezien? Dan kun je die vanavond nog kijken. Een voordeel van zoveel verschillende streamingdiensten is namelijk dat bijna alle winnaars van de Oscars direct te kijken zijn.

CODA (Apple TV Plus)

Winnaar: beste film, beste bewerkte scenario, beste mannelijke bijrol

De Oscar voor beste film van het jaar is naar CODA gegaan. De film gaat over een tienermeid die een passie heeft voor zingen, maar twijfelt of ze haar droom moet najagen omdat ze daarmee haar dove familie in de steek laat. Dit is de eerste keer dat een film van een streamingdienst de Oscar voor beste film krijgt.

CODA kijken gaat iets lastiger dan de andere films in deze lijst. De film is namelijk op Apple TV Plus te zien en Apple heeft geen Android-app voor deze streamingdienst. Wil je via je Android-toestel kijken, dan kan dit via een webbrowser en deze link. Je kunt de film dan gratis kijken via een proefperiode.

King Richard (HBO Max)

Winnaar: beste acteur (Will Smith)

Will Smith viel tijdens de Oscar-uitreikingen voornamelijk op omdat hij komiek Chris Rock een klap gaf. Niet lang daarna bleek dat Smith de Oscar kreeg voor zijn rol in King Richard. De film gaat over de Williams-zussen en hun vader die hen coacht om twee van de beste tennissers ter wereld te worden.

The Eyes of Tammy Fay (Disney Plus)

Winnaar: beste actrice, beste make-up en haar

Jessica Chastain gaat er vandoor met de Oscar voor beste actrice van het jaar voor haar rol in de film The Eyes of Tammy Fay. De film vertelt het verhaal over de succesvolle Amerikaanse televangelist Tammy Fay, wiens rijk in elkaar stort na allerlei schandalen.

Encanto (Disney Plus)

Winnaar: beste animatiefilm

De uitvoering van het liedje ‘We Don’t Talk About Bruno’ uit Encanto tijdens de Oscars-uitreiking viel helaas flink tegen. Daarom kun je beter maar gewoon de film kijken. Encanto gaat over een magische familie, waar iedereen een speciale superkracht heeft. Behalve hoofdpersonage Mirabel. Toch is zij de enige die hun magie kan redden. Een vrolijke, kleurrijke film vol met fijne liedjes.

The Power of the Dog (Netflix)

Winnaar: beste regisseur

Regisseur Jane Campion ken je mogelijk van de film The Piano of de serie Top of the Lake. In haar nieuwste film The Power of the Dog laat Campion nog eens zien hoe goed ze is. De film gaat over een cowboy met een geheim, die de nieuwe vrouw van zijn broer het leven zuur maakt. Met onder andere Benedict Cumberbatch en Kirsten Dunst.

Dune (HBO Max)

Winnaar: Beste visuele effecten, beste muziek, beste geluid, beste camerawerk, beste montage, beste productiedesign

Dune gaat er vandoor met maar liefst zes Oscars, onder andere voor beste visuele effecten. Dat is zeer terecht, want deze sciencefictionfilm is in elk shot een genot om naar te kijken. De film gaat over een planeet die vol zit met een kostbaar goedje. Een gezin wordt daar naartoe gestuurd om te regeren over de planeet, maar wordt al snel verraden. De zoon en moeder ontsnappen.

West Side Story (Disney Plus)

Winnaar: beste vrouwelijke bijrol

In 1962 won actrice Rita Moreno de Oscar voor beste vrouwelijke bijrol in de film West Side Story. Actrice Ariana DeBose heeft dit jaar voor exact dezelfde rol in de remake van de film dezelfde Oscar gewonnen. De Steven Spielberg-film gaat over rivaliserende gangs in New York.

Summer of Soul (Disney Plus)

Winnaar: beste documentaire

Deze documentaire vertelt het verhaal over het Harlem Cultural Festival, dat ook wel ‘Black Woodstock’ wordt genoemd. Met beelden vol swingende muziek die nooit eerder zijn vertoond. Met onder andere Nina Simone, B.B. King, Stevie Wonder en meer.

Cruella (Disney Plus)

Winnaar: beste kostuumontwerp

Wellicht kijk je niet zo snel een film puur omdat er mooie kostuums in zitten, maar als je toch al Disney Plus hebt kun je Cruella net zo goed een kans geven. De film vertelt het verhaal over de schurk van 101 Dalmatiërs. Over een talentvolle mode-ontwerper met een moeilijk leven.