Hier stream je alle winnaars van de Oscars: alles, overal en tegelijk

De Oscars zijn weer uitgereikt voor de beste films van het afgelopen jaar, met als grote winnaar Everything Everywhere All at Once. Hier kun je de winnaars van de Oscars 2023 kijken op de verschillende streamingdiensten.

Oscars 2023 kijken: hier vind je de winnaars

De Oscars zijn afgelopen nacht voor de 95ste keer uitgereikt, met als grote winnaar de waanzinnige film Everything Everywhere All at Once. Ook Netflix deed het goed tijdens deze editie van de Oscars, met meerdere prijzen voor All Quiet on the Western Front en een Oscar voor Guillermo del Toro’s Pinocchio.

We zetten op een rijtje waar je de verschillende winnaars kunt kijken, want de meeste films zijn al op de streamingdiensten te vinden.

Everything Everywhere All at Once (Prime Video)

Gewonnen: Beste film, Beste actrice (Michelle Yeoh), Beste mannelijke bijrol (Ke Huy Quan), Beste vrouwelijke bijrol (Jamie Lee Curtis), Beste regisseur (Dan Kwan, Daniel Scheinert), Beste originele scenario, Beste montage.

Er heeft nog nooit een film zoveel Oscars gewonnen als Everything Everyhwere All at Once. De Chinese immigrant Evelyn (Yeoh) runt een wasserette, heeft een lastige relatie met haar dochter en lijkt de band met haar echtgenoot te verliezen. Maar op dit moment is niets zo belangrijk als het doen van de belastingen. Dat valt niet mee als ze het multiversum in wordt gesleept voor een wild avontuur.

All Quiet on the Western Front (Netflix)

Gewonnen: Beste Niet-Engelstalige Film, Beste originele muziek, Beste camerawerk, Beste production design.

Het boek Im Westen Nichts Neues volgt jonge Duitse soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dit verhaal is inmiddels meerdere keren gefilmd, maar nooit zo sterk als in deze exclusieve Netflix-film.

Guillermo del Toro’s Pinocchio (Netflix)

Gewonnen: Beste animatiefilm.

Pinokkio zie je plots overal weer, onder andere met een recente film van Disney. Maar de beste versie van dit verhaal komt uit het brein van Guillermo del Toro, die ook de donkere kanten van het bronmateriaal belicht. Pas wel op: dit is absoluut geen kinderfilm.

Navalny (HBO Max)

Gewonnen: Beste documentaire.

Deze documentaire vertelt het verhaal van Russische oppositieleider Alexei Navalny, die onder andere Putin als vijand heeft.

The Elephant Whisperers (Netflix)

Gewonnen: Beste korte documentaire.

Een korte documentaire over de band tussen een babyolifant en een Indiaas stel. Het stel zet alles op alles om de wees op te laten groeien tot een gezonde olifant.

RRR (Netflix)

Gewonnen: Beste originele nummer.

De film RRR is één groot feest van actie, dans en vriendschap. Voor de Oscars kreeg het nummer Naatu Naatu een gouden beeldje. Als je dat moment in de film ziet, snap je direct waarom.

Black Panther: Wakanda Forever (Disney Plus)

Gewonnen: Beste kostuumontwerp.

Actrice Angela Bassett ging niet naar huis met de Oscar voor beste vrouwelijke bijrol in Black Panther: Wakanda Forever, maar de film kreeg toch een prijs voor de beste kostuums.

Top Gun: Maverick (SkyShowtime)

Gewonnen: Beste geluid.

Top Gun: Maverick was genomineerd voor beste film, maar ging uiteindelijk alleen naar huis met de Oscar voor het beste geluid. Tom Cruise keerde terug voor dit vervolg, waarin één van de beste piloten een nieuwe generatie moet trainen voor een levensgevaarlijke missie.

De jongen, de mol, de vos en het paard (Apple TV Plus)

Gewonnen: Beste korte animatiefilm.

Een jongen, mol, vos en paard wandelen door de natuur en praten over het leven, vol met waardevolle lessen voor jong en oud.

Nog niet te streamen

The Whale (Beste acteur, Beste make-up en haar)

(Beste acteur, Beste make-up en haar) Women Talking (Beste bewerkte scenario)

(Beste bewerkte scenario) Avatar: The Way of Water (Beste visuele effecten)

Meer kijktips

