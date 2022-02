‘Makers van geflopte Essential Phone komen binnenkort met OSOM OV1’

OSOM, een nieuw smartphonemerk, komt binnenkort met de OV1. Het toestel focust zich op privacy en wordt volgens geruchten in de zomer aangekondigd.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OSOM OV1: privacy staat voorop

OSOM kondigt de V1 ergens in de zomermaanden aan, aldus geruchten. Het toestel zou oorspronkelijk tijdens het Mobile World Congress in Barcelona worden aangekondigd, maar dat lijkt nu toch wat te vroeg.

De OV1 is een nieuwe smartphone van een gloednieuwe smartphonefabrikant: OSOM. We weten nog weinig over het toestel. Zeker is dat de OV1 zich focust op privacy. Veel mensen vinden transparantie en privacy erg belangrijk. De meeste fabrikanten besteden hier echter (te) weinig aandacht aan. Op welke manier de OSOM OV1 zich op privacygebied onderscheidt, is nog niet bekend.

OSOM heeft gek genoeg wel al laten blijken wat de kleuren van het toestel worden. De OV1 komt in zes verschillende kleuren op de markt. Dit zijn onder andere Solar Yellow, Borealis Green, Twilight Blue en Dusk Purple. Ook kun je voor een witte of zwarte variant kiezen. Dit blijkt uit een LinkedIn-poll van de fabrikant.

OSOM is een acroniem voor ‘Out of Sight, out of Mind’. OV1 staat voor OSOM Vault 1. Het woordt ‘Vault’ – Engels voor ‘kluis’ – lijkt naar de privacyfeatures van het toestel te verwijzen. De merknaam zelf duidt op producten die we ons niet zouden kunnen voorstellen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Van de makers van de niet zo essentiële Essential Phone

Zo nu en dan steekt een nieuw smartphonemerk de kop op. OSOM is zo’n fabrikant. Het bedrijf werd opgericht door de makers van de Essential Phone. Als je een echte techliefhebber bent, dan herinner je het toestel uit 2017 misschien nog wel. Essential wist destijds een flinke hype rondom de smartphone te creëeren. Helaas presteerde het toestel benedenmaats en werd het een behoorlijke flop.

Uit marktonderzoek bleek dat Essential aan het einde van 2017 slechts 88.000 exemplaren van het toestel had verkocht in de Verenigde Staten. De prijs van het toestel werd na een paar maanden al verlaagd van 699 naar 499 dollar, om de verkoop een stimulans te geven. De fabrikant ging niet lang daarna failliet.

Lees ook: Dit moet je weten over de OSOM OV1-smartphone

Android Planet houdt je altijd op de hoogte van de laatste weetjes. Om niets te missen kun je jezelf inschrijven voor de Android Planet nieuwsbrief. Download natuurlijk ook even de Android Planet-app en volg ons via Instagram of Facebook!