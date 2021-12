Dit moet je weten over de OSOM OV1-smartphone

De OSOM OV1 is de eerste smartphone van het nieuwe merk OSOM. Dit bedrijf is opgericht door oud-medewerkers van Essential, een vorige smartphonefabrikant. De OV1 wordt een ‘privacyvriendelijk’ toestel en moet in de zomer verschijnen.

Maak kennis met de OSOM OV1 smartphone

OSOM is een nieuw, Canadees smartphonemerk dat achter de schermen werkt aan zijn eerste toestel, de OSOM OV1. OSOM is ontstaan uit de ondergang van Essential, een smartphonemaker die in 2017 zijn eerste en enige toestel uitbracht. Acht medewerkers van Essential hebben vervolgens OSOM opgericht en geven tegenover Android Police de eerste informatie over de OV1.

Deze smartphone heeft een groot scherm. Op de achterkant zitten twee camera’s, een flitser en vingerafdrukscanner. De OV1 moet qua gebruikservaring concurreren met de beste smartphones van het moment, aldus OSOM-directeur Jason Keats. Welke specificaties de OV1 krijgt, blijft vooralsnog onduidelijk. Het toestel draait in ieder geval op een Qualcomm Snapdragon-processor, vermoedelijk de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1.

Release in de zomer

OSOM belooft in februari meer details te delen over het toestel en mikt op een verkoopstart in de zomer. De OV1 verschijnt in een handvol Europese landen. Of Nederland hier onderdeel van uitmaakt, is nog niet bekend. Oorspronkelijk beloofde OSOM eind 2021 zijn eerste product uit te brengen, maar dat lukt dus niet.

In onderstaande korte video toont OSOM eerst de oude Essential Phone PH-1, gevolgd door de aanstaande OV1.

Focus op privacy

De nieuwe fabrikant wil zijn eerste smartphone laten opvallen met een focus op privacy. De OV1 krijgt ‘honderd keer krachtigere’ privacyfeatures dan de standaard Android-versie, aldus directeur Keats. Hij belooft dat je als gebruiker heel makkelijk allerlei instellingen kan aanpassen om je privacy te beschermen.

Zo moet het onder meer mogelijk worden om features als de camera’s tijdelijk écht uit te schakelen, met de garantie dat de Android-software de camera’s niet stiekem weer inschakelt. Hoe OSOM dit allemaal wil gaan doen, is nog onduidelijk.

Android beschermt je privacy

De focus op een privacyvriendelijke smartphone is interessant omdat onduidelijk is hoeveel animo er is voor zo’n toestel. BlackBerry onderscheidde zich jaren terug met zijn privacyfeatures, maar inmiddels doen merken als Samsung dit ook. Google voorziet de standaard Android-versie bovendien jaarlijks van steeds meer privacyfeatures. In dit artikel lichten we drie features van Android 12 uit, de nieuwste versie.

Bekijk ook onze videoreview van Android 12: