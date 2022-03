Dit gebeurt er als je een Android-smartphone uit 2012 in 2022 gebruikt

Stel, je koopt anno 2022 ’s werelds bestverkochte Android-smartphone uit 2012, tien jaar later. In hoeverre kun je hier normaal gebruik van maken? Wij zochten het uit.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Terug in de tijd: dit is de Samsung Galaxy S3

In tien jaar tijd verandert er een hele hoop, zeker in de techwereld. Zocht je in 2012 naar de beste, meest veelzijdige Android-smartphone? Dan kwam je uit bij de Samsung Galaxy S3. Een toestel met een 4,8 inch-scherm, 1,4GHz-chip, 1GB RAM en een 8 megapixel-camera. Destijds was de Galaxy S3 razendsnel en geavanceerd; de top van de top. Dat kunnen we ons in 2022 nauwelijks nog voorstellen.

De huidige generatie smartphones kun je nauwelijks met de Samsung Galaxy S3 vergelijken. Samsungs Android-smartphone uit 2012 heeft dikke schermranden, een homeknop zónder vingerafdrukscanner en een enkele camera op de achterkant. Het toestel is gemaakt van glanzend, goedkoop plastic. High-end smartphones van nu zijn gemaakt van glas en metaal. Recente toestellen hebben minimale schermranden, soms wel vijf verschillende camera’s en meerdere vormen van biometrische beveiliging.

Het is wel duidelijk dat je op dit moment liever geen Galaxy S3 gebruikt. De telefoon is in ieder opzicht verouderd. Toch is het leuk om af en toe even hypothetisch naar de wereld te kijken. Is het in theorie nog mogelijk om een Android-smartphone van tien jaar oud te gebruiken in 2022?

De tien jaar oude Samsung Galaxy S3 in 2022 Design Snelheid Camera’s Software Conclusie

Plastic, plastic en nog meer plastic

Samsung stond in 2012 bekend om haar zogenoemde plastic fantastic-design. Ieder Samsung-toestel was destijds – op het glazen scherm na – volledig gemaakt van plastic. We praten nu niet over een mat, kwalitatief hoogwaardig materiaal, maar glanzend plastic dat heel snel krast. De Galaxy S3 is hierop geen uitzondering. Het toestel voelt hierdoor bijzonder goedkoop aan.

Ook is de S3 erg klein in vergelijking met de huidige generatie Android-smartphones. Het toestel ligt hierdoor makkelijk in de hand, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Content consumeren is nu eenmaal minder fijn op zo’n klein schermpje. De dikke schermranden helpen ook niet mee. Grappig genoeg vonden mensen het 4,8 inch-scherm van de Galaxy S3 in 2012 juist erg groot.

De besturing van de Galaxy S3 gaat voor een deel nog met fysieke knoppen. Zo is er een homeknop met aan de zijkanten een terug- en menuknop. Deze lichten op zodra je ze aanraakt, maar lijken zodra je ze niet gebruikt te verdwijnen in de behuizing. Mainstream Android-telefoons kregen een paar jaar later pas de softwarematige knoppen die we tegenwoordig gewend zijn.

Samsung verkocht de Galaxy S3 in allerlei verschillende kleurtjes. De hoofdkleuren waren donkerblauw en wit, maar later kwam het toestel ook in het grijs, zwart, rood en bruin op de markt. Recente Samsung-telefoons zijn ook in verschillende kleuren te koop, maar de voorkant is altijd zwart. Dat was in het geval van de Galaxy S3 wel anders: het toestel was, op het scherm na, helemaal gekleurd.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Razendsnelle’ Galaxy S3 is veranderd in prehistorische slak

Het zal je niet verbazen dat de Samsung Galaxy S3 voor de huidige standaarden verschrikkelijk traag is. De 1,4Ghz-chip heeft vier stoffige kernen die de huidige games en zware internetpagina’s praktisch niet meer aankunnen. In combinatie met 1GB aan werkgeheugen heb je last van vastlopers en haperende animaties. Het toestel heeft veel te weinig rekenkracht om de huidige hoeveelheid aan achtergrondtaken aan te kunnen.

In 2012 zag ons smartphonegebruik er heel anders uit. Instagram had wereldwijd zo’n 30 miljoen gebruikers (inmiddels zijn dat er 1,3 miljard) en TikTok bestond nog niet. Ook games zagen er destijds heel anders uit en internetpagina’s waren nog lang niet dusdanig ontworpen voor smartphones. Mensen hadden hierdoor veel minder redenen om hun telefoon te gebruiken – tablets en laptops waren voor ‘zware’ taken een stuk populairder.

8 megapixel-camera valt in het niet bij huidige smartphonecamera’s

Smartphonefotografie was anno 2012 nog geen prioriteit voor fabrikanten en ook de technologie liet heel wat te wensen over. Huidige smartphonepresentaties richten zich voor het grootste deel op de camera’s. Groothoeklenzen en piroscoopcamera’s vond tien jaar geleden nog in geen enkele telefoon. Sterker nog: de Samsung Galaxy S3 behoorde met zijn 8 megapixel-camera tot de beste camerasmartphones van 2012.

Inmiddels doen veel smartphonecamera’s nog maar weinig onder voor DSLR-camera’s met enorme lenzen en sensoren. Dankzij technische snufjes als portretmodus en RAW-fotografie maken toestellen als de Galaxy S22 Ultra prachtige foto’s. Met foto’s en video’s van de Galaxy S3 kom je anno 2022 eigenlijk écht niet meer voor de dag.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Software: Android 4.3 Jelly Bean is veel te oud

De Samsung Galaxy S3 draaide tijdens de lancering op Android 4.0 (Ice Cream Sandwich), maar kreeg updates tot en met Android 4.3 (Jelly Bean). Veel van Android zag je echter niet; Samsung omhulde de software namelijk met zijn eigen schil, die het destijds de Nature UX noemde. De fabrikant liet hier geen gras over groeien en stopte de software vol met allerlei natuurgeluiden, zoals waterdruppels en fluitende vogeltjes.

Samsung propte de Galaxy S3 vol met allerlei functies waar eigenlijk niemand op zat (en zit) te wachten. Denk aan Smart Stay, een functie waardoor het scherm aanblijft zolang jij kijkt. Ook ondersteunt het toestel picture-in-picture video. Als je een filmpje bekijkt, kun je deze verkleinen en over je homescreen slepen terwijl je de smartphone bedient. Dat kan echter alleen met video’s uit je galerij. Streamingdiensten waren anno 2012 nog geen ding in Nederland en YouTube ondersteunt de feature niet. Volledig nutteloos, dus.

De software is overigens direct de allerbelangrijkste reden om in 2022 geen Android-smartphone uit 2012 meer te gebruiken. Omdat Android 4.3 zo oud is, heb je te maken met allerlei vervelende bugs en beveiligingslekken. Het is simpelweg onveilig om nu een Galaxy S3 te gebruiken. Hackers hebben vrij spel. In 2017 was hier nog behoorlijk wat ophef over, omdat Donald Trump – destijds kandidaat van de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten – nog een onveilige Galaxy S3 bleek te gebruiken.

Lees ook: ‘Donald Trump gebruikt een verouderde Samsung Galaxy S3’

Tot slot zul je nauwelijks nog apps aantreffen die compatible zijn met Android 4.3. Hierdoor kun je van veel populaire apps enkel verouderde versies downloaden, en het is nog maar de vraag of deze überhaupt werken.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Conclusie: gebruik maar lekker een modern toestel

Met deze conclusie trappen we een open deur in: het is in 2022 ondenkbaar om een Android-smartphone uit 2012 te gebruiken. Natuurlijk zijn er mensen die het niet breed hebben, maar ook dan zijn er betaalbare, moderne opties. De enige doelgroep voor wie een Galaxy S3 in 2022 interessant is (als collectors item), is de ware techliefhebber die houdt van een flinke dosis nostalgie.

Ben je nog niet helemaal klaar met deze tijdreis? Lees dan voor de grap even onze review van de Samsung Galaxy S3 uit 2012. Ben je juist benieuwd naar onze mening over het meest recente Samsung-vlaggenschip, de Galaxy S22? Lees hier onze uitgebreide Galaxy S22 review.

Wil je meer soortgelijke artikelen lezen? Schrijf je dan in voor de Android Planet nieuwsbrief, download de Android Planet-app en volg ons natuurlijk via Instagram of Facebook.