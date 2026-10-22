Oudere Galaxy Watches zorgen voor rode vlekken: dit is het advies

Meerdere eigenaren van een Samsung Galaxy Watch doen online hun beklag over rode vlekken op hun pols. Dat is waar de sensoren van hun smartwatch contact maken met de huid. Wat is er precies aan de hand?

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Brandwond, blaar of wat toch anders?

Het is geen nieuw verschijnsel: irritatie tijdens of na het dragen van een smartwatch. Dat kan liggen aan het bandje (allergische reactie op materiaal, te strak, vies door vuil of zweet), maar ook om een te heet horloge dat een rode afdruk in de huid heeft gezet.

Dat laatste lijkt aan de hand te zijn bij verschillende eigenaren van oudere modellen van een Galaxy Watch. Vooral de vorm en plek van de rode uitslag maakt het horloge – of beter gezegd de onderkant waar de sensoren zitten – de waarschijnlijke dader.

Een eigenaar van de Galaxy Watch 5 Pro met dit ongemak heeft zijn persoonlijke leed gedeeld op Reddit (/samsunggalaxy), inclusief een foto als bewijs. Of het gaat om een brandwond, een blaar of een andere verwonding, is niet duidelijk. Dat zou medisch moeten worden vastgesteld. Pijnlijk oogt het in ieder geval.

Klacht staat niet op zichzelf

De eigenaar deed eigenlijk niets geks. Hij droeg z’n horloge tijdens het slapen zoals zoveel mensen met een slim klokje zullen doen. De watch was overigens volledig opgeladen. De volgende ochtend bleek de smartwatch echter helemaal leeg en niet meer aan te krijgen. Bovendien ontdekte de gebruiker de rode plek die je op de foto ziet.

Het gaat niet om een op zichzelf staande melding. Ook bezitters van onder meer de Galaxy Watch 7, Galaxy Watch 8 en Galaxy Watch Ultra-modellen (waaronder de nieuwe Watch Ultra 2), hebben online soortgelijke ervaringen gedeeld.

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Oververhitting is niet uit te sluiten

Een opvallend detail is dat sommige Galaxy Watch-eigenaren niet alleen huidklachten melden, maar ook een batterij die sneller leegloopt dat de bedoeling is. Dat roept de vraag op of er mogelijk een software- of een hardwareprobleem is.

Een proces dat op de achtergrond veel energie verbruikt, zou bijvoorbeeld extra warmte kunnen veroorzaken. Het is echter niet bewezen dat dit daadwerkelijk gebeurt. Bovendien hebben apparaten als smartwatches vaak beveiligingen die de prestaties bij hoge temperaturen moeten beperken of het apparaat moeten uitschakelen.

Samsung bevestigt niets, maar adviseert dit

Samsung heeft vooralsnog geen officieel defect erkend dat de gemelde huidklachten bij Galaxy Watch-gebruikers kan verklaren. Het is dan ook niet bekend of de verschillende meldingen met elkaar samenhangen.

Wie tijdens het dragen een branderig gevoel krijgt of blaren onder het horloge ontdekt, kan de smartwatch het beste direct afdoen en contact opnemen met Samsung voor advies en een eventuele controle. Bij blaren of andere pijnlijke huidbeschadigingen is het verstandig om ook medische hulp in te schakelen. Het schoonmaken van het bandje kan ook nooit kwaad.

Voorlopig blijft onduidelijk wat de rode plekken veroorzaakt en of de smartwatches daadwerkelijk verantwoordelijk zijn voor de gemelde verwondingen. Dit is wel iets om in de gaten te houden. Wordt wellicht vervolgd!