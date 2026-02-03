Samsung Galaxy S25 nu met Galaxy Tab A11+

Krijgt jouw ‘oude’ Google Pixel straks minder vaak updates?

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
3 februari 2026, 14:58
2 min leestijd
Krijgt jouw ‘oude’ Google Pixel straks minder vaak updates?

Omdat de januari-update van Google de Pixel 6 en Pixel 7 niet volgens schema heeft bereikt, rijst de vraag: rolt Google zijn maandelijkse updates voor ‘oudjes’ vanaf nu slechts eens per kwartaal uit?

Maandelijkse Google Pixel-updates

Het updatebeleid van Google Pixels is al jarenlang één van de grootste troeven van het smartphonemerk. Zolang je toestel nog wordt ondersteund, krijg je zonder uitzondering maandelijks een nieuwe beveiligingspatch. Dat is ongeacht of de telefoon gloednieuw is of juist richting het einde van zijn levensduur gaat.

Die garantie zorgt ervoor dat Pixels zich kunnen onderscheiden van een hoop andere Android-merken. Die hebben vaak updateschema’s die afhankelijk zijn van de regio, provider of fabrikant. Maar, er lijkt iets te zijn veranderd aan de maandelijkse zekerheid van een update.

Google Pixel 6 en Google Pixel 7 updatebeleid screenshot

Dat concluderen we na de recente vertraging bij de beveiligingsupdate van oudere Pixels, zoals de Pixel 6 en Pixel 7. En dan is er ook nog een veelzeggend screenshot dat momenteel circuleert op Reddit. Het gaat om een e-mail van een Google Pixel-eigenaar die in contact zou zijn met Google Support.

In het bericht lezen we dat Google vindt dat updates echt iets moeten toevoegen en dat driemaandelijkse updates daar geschikter voor zijn. Klinkt logisch, maar het zal voor echte Pixel-fans wel als een verrassing komen. Trouwens niet voor iedereen met bijvoorbeeld een Motorola, Xiaomi of Nothing in zijn bezit, waar kwartaalupdates vaker voorkomen.

Verklapt vertraging nieuw beleid?

Het feit dat eigenaren van een Pixel 6 of Pixel 7 langer moesten wachten dan iedereen met een nieuwere Pixel in de broekzak, leek wellicht op een foutje of vergissing. De screenshot liegt er echter niet om: we moeten wellicht wennen aan kwartaalupdates. Daar is op zich niets mis mee, maar het is wel vervelend als je speciaal een Pixel hebt aangeschaft vanwege de maandelijkse updates.

Toch ben je al consument altijd overgeleverd aan de grillen van een bedrijf en kan (update)beleid om verschillende redenen worden aangepast. Zeker met een ouder of goedkoper model zul je niet de hoofdprioriteit zijn.

Google heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over de kwartaalupdates. Volgens de screenshot moeten eigenaren van een Pixel 6 of Pixel 7 hun agenda erbij pakken en de maand maart omcirkelen. Ze hoeven deze maand niets meer van Google te verwachten. Wat er daarna gebeurt, is afwachten.

Kijk alleen niet gek op als we binnenkort een artikel schrijven dat Google inderdaad is overgestapt op een nieuw updatebeleid voor hun oudere modellen.

Wij houden uiteraard iedere week alle updates voor je bij, zodat jij op de hoogte blijft. Volg ons via onderstaande knoppen om daar niets over te missen.

Lees meer Pixel-nieuws:

Via: PiunikaWeb
