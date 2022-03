Van verwisselbare accu tot toetsenbord: welke smartphonefunctie mis jij? (Poll)

Moeiteloos de accu verwisselen en direct extra opslag bijprikken: in smartphoneland was vroeger alles beter, of niet? Wij zijn benieuwd welke ‘oude’ smartphonefuncties jij mist.

Poll: welke ‘oude’ smartphonefunctie mis jij?

Wie anno 2022 als jong bedrijf een nieuwe smartphone op de markt brengt, moet van goede huizen komen. De concurrentie is moordend en je zult daarom moeten opvallen. Xiaomi maakte bijvoorbeeld snel naam door smartphones met een keurige prijs-kwaliteitsverhouding uit te brengen, terwijl Fairphone duurzaamheid vooropzet.

De grote vraag is dan: hoe val je tegenwoordig nog op als smartphonefabrikant? Nou, bijvoorbeeld door een geliefde smartphonefunctie van weleer terug te brengen. Denk aan de tijden dat je een telefoonbatterij compleet moeiteloos kon vervangen. De redactie van Android Planet is benieuwd naar welke smartphonefunctie(s) van vroeger jij mist. Breng je stem uit via de poll:

Zie je geen poll? Tik hier om je stem uit te brengen.

Alles over nieuwe smartphonemerken

De hele maand maart staat Android Planet in het teken van opkomende smartphonemerken. We zetten de nieuwe grootmachten in spe op een rijtje en leggen bijvoorbeeld uit hoe je een in Nederland niet-verkrijgbare smartphone toch kunt kopen.

Ook hebben we geschreven over smartphonefabrikanten die op de rand van faillissement stonden, maar het wonder boven wonder tóch gehaald hebben. Daarover gesproken: het lijkt erop dat HTC eind april weer een toestel gaat aankondigen.

