Waarom je soms beter een oudere smartphone kunt kopen

Nieuwe toestellen lokken je met de snelste chips en de beste camera’s, maar ze zijn ook erg duur. Wil je een simpele tip om geld te besparen? Overweeg eens om een oudere high-end smartphone te kopen!

Oudere smartphone kopen: dit moet je weten

Wanneer fabrikanten een nieuwe smartphone lanceren, leggen ze natuurlijk de nadruk op alle verbeteringen. De chip is 20 procent sneller dan voorheen, de camera’s vangen meer licht en het scherm kan feller dan op het vorige model. Daarmee hopen ze je over te halen om een smak geld neer te leggen voor dat fonkelnieuwe pareltje.

Daar is niets mis mee, maar de echte vlaggenschepen kosten tegenwoordig soms 1000 euro of zelfs nog meer. Terwijl de verbeteringen, als je even door de reclame heen prikt, waarschijnlijk niet zo heel spannend zijn. Een smartphone van een jaar geleden, zeker eentje uit de hogere prijsregio’s, schiet nog steeds prima foto’s. En hoe vaak komt het voor dat je in de felle zon je appjes niet kunt lezen?

Je kunt natuurlijk simpelweg een (nieuwe) midrange smartphone kopen, maar het heeft voordelen om voor een afgeprijsd model uit de topklasse te gaan. De bouwkwaliteit is vaak beter, de chip sneller en het scherm mooier.

Google Pixel 7 Pro

Laten we eens drie nieuwe toestellen vergelijken met hun voorgangers. We bekijken hoeveel je bespaart én wat je daarvoor opgeeft.

Google Pixel 8 Pro vs Pixel 7 Pro

Google verhoogde de prijs van de Pixel 8 Pro flink. Hij kost nu € 1.099,-, terwijl je de Pixel 7 Pro momenteel al voor in € 758,84 in huis haalt. Dat scheelt op het moment van schrijven bijna 350 euro.

Het belangrijkste wat je ‘verliest’ met de Pixel 7 Pro is het fellere scherm van de Pixel 8 Pro. Daarnaast zijn de camera’s iets beter en profiteer je van een langer updatebeleid. Qua prestaties en accuduur ontlopen de twee smartphones elkaar echter nauwelijks. Daarom kan het erg aantrekkelijk zijn om voor dit oudere toestel te gaan. Zelfs met de Pixel 7 Pro krijg je namelijk tot eind 2027 beveiligingsupdates.

Motorola Razr 40 Ultra vs Razr 2022

Klaptelefoons zijn behoorlijk aan de prijs. Voor de Motorola Razr 40 Ultra betaal je momenteel € 979,-. Zijn directe voorganger, de Razr 2022 is inmiddels in prijs gezakt tot € 549,-.

Een gigantisch verschil, terwijl beide smartphones op dezelfde chip draaien: een Snapdragon 8 Gen 1. Ze zijn dus net zo snel. De verbeteringen van de Razr 40 Ultra zijn vooral een moderner uiterlijk met een groter tweede scherm aan de buitenkant. Ook het scherm aan de binnenkant is met 6,9 inch groter dan het 6,7 inch-display van de Razr 2022.

Daar staat tegenover dat de Razr 2022 juist een scherpere hoofdcamera heeft. De prijs-kwaliteitverhouding van dit toestel is simpelweg een stuk beter.

Motorola Razr 2022

Xiaomi 13 vs Xiaomi 12

Zoek je een relatief compacte high-end smartphone? Dan kun je de Xiaomi 13 overwegen. Hij heeft een 6,36 inch-oled-scherm en een razendsnelle Snapdragon 8 Gen 2-chip. Je bent voor dat toestel momenteel € 757,99 kwijt.

Maar wacht even: de Xiaomi 12 heeft een nog iets kleiner 6,28 inch-scherm en is met een Snapdragon 8 Gen 1 ook nog steeds erg rap. En het mooiste: je betaalt er slechts € 399,- voor. Dat scheelt op het moment van schrijven bijna de helft.

Verder zijn de smartphones redelijk vergelijkbaar. Ja, het scherm van de Xiaomi 13 kan feller, maar aangezien je waarschijnlijk in het druilerige Nederland woont is dat wat ons betreft geen breekpunt. Hetzelfde geldt voor de iets betere camera’s.

Xiaomi 12

Niet altijd de moeite waard

Oudere smartphones zijn vrijwel altijd goedkoper dan hun opvolgers, maar het verschil is natuurlijk niet in ieder geval de moeite waard. Zo betaal je voor de OnePlus 11 momenteel € 699,-, terwijl de OnePlus 10 Pro zo’n € 599,- moet kosten.

Als het verschil zo klein is, zouden we liever voor de nieuwe versie gaan. Zeker omdat de OnePlus 11 vijf jaar beveiligingsupdates krijgt en de OnePlus 10 Pro maar vier. Daarvan zijn er inmiddels bovendien al bijna twee verstreken.

Sowieso is het goed om het updatebeleid van fabrikanten te bestuderen als je overweegt om een oudere smartphone te kopen. Sommige toestellen worden immers veel langer ondersteund dan andere.

Maandthema: geld besparen

