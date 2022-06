Deze Android-smartphone kan een week (!) zonder opladen

De meeste Android-smartphones hebben een prima accuduur, maar het kan natuurlijk altijd beter. Wat denk je bijvoorbeeld van een toestel met een 21000 mAh-batterij (!), die maar liefst een volle week meegaat.

Oukitel WP19 heeft een bizar grote batterij

Anno 2022 hebben de meeste Android-toestellen een accu van rond de 5000 mAh. Dat is fijn, want hierdoor gaan ze (ook bij intensief gebruik) makkelijk een dag mee en hoef je je eigenlijk nooit zorgen te maken om een lege batterij. Toch zijn er ook smartphonemakers die dit niet genoeg vinden, zoals het Chinese merk Outkitel. Deze fabrikant heeft onlangs de Oukitel WP19 onthuld, een telefoon met een gigantische accu van 21000 mAh.

Hierdoor houdt het toestel het maar liefst een week vol op één acculading. Oukitel meldt ook dat de WP19 een standby-tijd heeft van 2252 uur, wat neerkomt op meer dan drie maanden. Volgens het bedrijf kan de telefoon ook 123 uur lang onaangebroken muziek streamen, 122 uur bellen en 36 uur lang video’s afspelen.

Omdat de batterij zo enorm groot is, duurt het ook lang om ‘m helemaal op te laden. Oukitel levert een 27 Watt-snellader bij de WP19, maar die heeft wel vier uur nodig om de accu voor 100 procent te vullen. Even snelladen is er dus niet bij, maar het maakt natuurlijk weinig uit als je het toestel ‘s nachts aan het stroom legt.

Infraroodcamera en stevige behuizing

De Oukitel WP19 beschikt over meer opvallende features. Zo heeft de smartphone bijvoorbeeld een infraroodcamera (van 20 megapixel), waarmee het mogelijk moet zijn om in het pikkedonker nog bruikbare foto’s te maken. Ook heeft het apparaat een onderwatermodus in de camera-app, 64 megapixel-hoofdcamera en 2 megapixel-macrosensor.

De behuizing van de Oukitel-telefoon is erg stevig, stof- en waterdicht en beschikt over een MIL-STD-810G-certificatie – een militaire standaard voor stevigheid. De WP19 draait verder op Android 12 en heeft een vingerafdrukscanner aan de zijkant. Het is niet bekend hoe dik en zwaar de telefoon is; dit laat Oukitel vooralsnog in het midden.

De interne hardware is niet geweldig. Het toestel wordt aangedreven door een simpele MediaTek Helio G95-processor, die ook in de Motorola Moto G60s zit – een telefoon van 200 euro. Wel is er veel werkgeheugen (8GB) en opslagruimte (256GB) aanwezig, alsmede een fors 6,78 inch-full-hd-scherm met een 90Hz-ververssnelheid. De WP19 kost omgerekend zo’n 700 euro, maar is niet in Nederland verkrijgbaar.