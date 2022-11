Deze Android-telefoon heeft een nachtcamera, tweede scherm en enorme batterij

Een smartphone hoeft niet extreem prijzig te zijn om op te vallen. De Outikel WP21 kost nog geen 300 euro en heeft allerlei toeters en bellen aan boord. Lees hier meer over het toestel.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Outikel WP21: stevige behuizing

Oukitel is geen bekende speler op de westerse smartphonemarkt. De fabrikant weet echter de aandacht te trekken met haar toestellen. Eerder verscheen al de WP17: een Android-smartphone die het een week lang uithoudt zonder te laden.

Binnenkort komt Oukitel met de nieuwe WP21: een Android 12–smartphone die voor zo’n 300 euro is uitgerust met een opvallende lijst aan functies. In dit artikel zetten we ze op een rijtje.

1. Gigantische batterij

Waar de gemiddelde smartphone een batterijcapaciteit heeft van zo’n 5000 mAh, doet de Oukitel er een schepje bovenop. De accu van de WP21 is namelijk 9800 mAh(!). Daarmee kom je gemakkelijk meerdere dagen door zonder te laden of laad je andere smartphones op via de usb-c-kabel.

De Oukitel ondersteunt tot 66 Watt snelladen, net als bijvoorbeeld de OnePlus Nord CE 2. Maar, door door de grotere accu van de WP21 doet ‘ie er langer over om van 0 naar 100 procent te gaan.

2. Nachtcamera en interne specificaties

Smartphones fungeren steeds meer als fototoestel en hebben dan ook steeds meer camera’s aan boord. Vaak zien we een hoofdcamera, groothoeklens, telelens of macrocamera. Wat we niet zo vaak zien is een nachtcamera. Met de 20 megapixel-nachtcamera van de Outikel moet je daarmee ook in het pikkedonker nog duidelijker beelden maken.

De hoofdcamera ziet er op papier ook prima uit. De 64 megapixel-lens kennen we van oudere toptoestellen en maakt prima plaatjes. Om al je foto’s op te slaan, is er 256GB opslagruimte aan boord en 12GB werkgeheugen. Alles wordt aangestuurd door een oudere MediaTek Helio G99-chip. Dit is zeker geen snelheidsmonster en mist 5G.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Tweede scherm achterop

Naast het 6,78 inch-scherm met een ververssnelheid van 120Hz, zit er nóg een scherm verwerkt in de WP21. Tussen de camera’s in zit namelijk een rond tweede display. Die dient als notificatiescherm, klok en kan andere widgets tonen: een beetje zoals de Motorola Razr 2022 en Samsung Galaxy Z Flip 4.

Dit ziet er uniek uit, vooral door de stevige behuizing van de WP21. Over de behuizing gesproken: de Outikel is IP68- en MIL-STD-810H-gecertificeerd. Dat betekent dat ‘ie erg stevig is en tegen water en stof kan.

Benieuwd naar meer nieuwtjes over smartphonefabrikanten? Houd dan Android Planet in de gaten en check hieronder de laatste vijf artikelen.