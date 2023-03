Deze stevige smartphone heeft een heuse speaker achterop

De Chinese smartphonemaker Oukitel komt met een opvallende Android-telefoon in de vorm van de WP22. Het toestel heeft een speaker die veel luider is dan die van andere smartphones.

Dit is de Oukitel WP22

Oukitel is in Nederland geen grote naam, maar het bedrijf brengt regelmatig opvallende smartphones uit. De nieuwste, die binnenkort verkrijgbaar is, heet de WP22 en beschikt over een heuse speaker achterop. Die moet veel luider klinken dan de speakertjes die we normaliter op Android-telefoons zien. Oukitel heeft het over een vermogen van 4 Watt en geluid van maximaal 125 decibel.

Zoals je in de video hieronder ziet, bevindt de speaker zich achterop en is ‘ie behoorlijk groot. De speaker zit in het midden van het camera-eiland, waar we ook drie lenzen zien. De Oukitel WP22 heeft een 48 megapixel-hoofdcamera, 20 megapixel-‘Night Vision’-camera en een 2 megapixel-macrocamera. De nachtcamera kan zwartwit-foto’s maken als het buiten erg donker is.

Daarnaast valt de stevige behuizing op. De Oukitel-smartphone heeft een IP68-, IP69K- en MIL-STD-810-certificatie, waardoor ‘ie bestand is tegen de elementen en flinke vallen. Volgens Oukitel overleeft het toestel vallen van 1,5 meter hoogte. Ook kan de WP22 een half uur lang onderwater blijven tot 1,5 meter diepte.

Aan de voorkant ziet de Oukitel WP22 er een stuk minder spannend uit. Het scherm is 6,58 inch groot en heeft behoorlijk dikke randen en een flinke ‘kin’ onderaan. Ook zien we een ‘ouderwetse’ waterdruppel-notch bovenaan voor de 16 megapixel-selfiecamera. Het scherm heeft wel een hoge full-hd-resolutie (2408 bij 1080 pixels) en ververssnelheid van 90Hz.

Gigantische batterij en Android 13

Een andere onderscheidende feature is de enorme accu. De Oukitel-telefoon heeft een batterij van maar liefst 10000 mAh, die het volgens het bedrijf tot 52 dagen kan volhouden op een enkele lading. Het is ook mogelijk om de WP22 als een powerbank te gebruiken, zodat je andere smartphones van stroom kan voorzien.

Verder draait het toestel uit de doos op Android 13, de meest recente versie van het mobiele besturingssysteem. Hierdoor zijn standaard de nieuwste functies aanwezig. De Cat S75, een andere rugged smartphone die onlangs is aangekondigd, moet het nog met het oudere Android 12 doen – en wordt pas over een aantal maanden geüpdatet.

Tot slot is de Oukitel WP22 voorzien van een MediaTek Helio P90-chip. Deze octacore-processor is niet bijzonder snel en zit bijvoorbeeld ook in de Oppo Reno 3, een telefoon die al drie jaar oud is. Oukitel prikt hier 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte bij, wat dan wel weer netjes is. Het is ook mogelijk om de opslag uit te breiden met een geheugenkaartje.

De Oukitel WP22 wordt hoogstwaarschijnlijk niet officieel in Nederland uitgebracht. Wel kun je – net als andere toestellen van het bedrijf – de telefoon via webwinkel AliExpress in huis halen. Daar betaal je 475 euro voor het toestel.