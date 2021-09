OV-chipkaart app onbruikbaar: dit is er aan de hand

De OV-chipkaart app voor Android is opeens onbruikbaar geworden. Daardoor is het niet meer mogelijk om bijvoorbeeld reizen of gemaakte kosten in te zien via de applicatie.

OV-chipkaart app onbruikbaar, nieuwe app in ontwikkeling

Zonder dat het werd aangekondigd is de OV-Chipkaart app uit de Play Store van Google verwijderd. De veelgebruikte app voor het openbaar vervoer was voor veel mensen de app om hun reisgedrag bij te houden. Translink, het bedrijf achter de ov-chipkaart, heeft er ook voor gezorgd dat de app niet meer bruikbaar is.

Heb je de applicatie nog wel op je toestel staan, dan is deze niet meer werkzaam. Gebruikers krijgen simpelweg een melding te zien dat er een nieuwe applicatie in ontwikkeling is. Extra informatie over wanneer we de nieuwe app kunnen verwachten is er niet. Als alternatief voor het inzien van reisinformatie wordt verwezen naar de website van de dienst. Daar kun je ook alles regelen, zoals nieuw saldo bestellen of je huidige saldo checken.

Opvolger OV-chipkaart in de maak

Volgens DroidApp verdwijnt de OV-Chipkaart app ook vanwege de opvolger van de chipkaart. Die opvolger, met de naam OVpay, maakt het mogelijk om zonder extra pas in het openbaar vervoer te betalen. Daarvoor gebruik je namelijk gewoon je normale bankpas. Momenteel wordt deze manier van betalen al getest. Invoering van OVpay wordt tussen nu en 2023 ingevoerd, zo schrijft de website.

