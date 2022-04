Overheid-apps: dit is wanneer je welke app gebruikt

In de Play Store verschijnen steeds meer apps van de overheid, om berichten te lezen, je gegevens te controleren of je belasting te doen. Maar wanneer gebruik je welke app? Dat leggen we uit in dit artikel.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Overheid-apps: welke gebruik je wanneer?

De Rijksoverheid heeft inmiddels een hele reeks app in de Play Store staan. De nieuwste is de MijnGegevens-app, waarmee je alle gegevens die de overheid over je heeft opgeslagen kunt inzien. Maar er is nog veel meer.

Een groot deel van deze applicaties is bedoeld voor ambtenaren, om hun werk makkelijker te maken. Ook zijn er verouderde apps van de Rijksoverheid in de Play Store te vinden die al jaren niet meer zijn geüpdatet en ook niet meer zo relevant zijn. Maar als we die apps even opzij zetten, blijft er nog een flinke stapel over.

Apps DigiD Berichtenbox MijnGegevens KopieID Reisapp Logius

DigiD: Voor inloggen bij de overheid en andere diensten

DigiD is een app waarmee je kunt inloggen. Voornamelijk bij de diensten van de overheid, zoals in alle onderstaande apps. Maar ook op andere plekken is DigiD te gebruiken. De DigiD-app werkt door deze eerst te activeren. Dat kan op drie manieren:

ID-check : de smartphone checkt de chip in je identiteitskaart, paspoort of rijbewijs.

: de smartphone checkt de chip in je identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Sms : Als je telefoonnummer al aan je DigiD-account is verbonden, kun je ook een sms’je krijgen om de app te activeren

: Als je telefoonnummer al aan je DigiD-account is verbonden, kun je ook een sms’je krijgen om de app te activeren Gebruikersnaam en wachtwoord: Als bovenstaande opties niet werken.

Vervolgens maak je een pincode aan, die je voortaan gebruikt tijdens het inloggen. Log je in op het apparaat waar de app staat geïnstalleerd, dan is je pincode voldoende. Log je in op een ander scherm, dan moet je de QR-code in beeld scannen en daarna de pincode invoeren.

De DigiD-app gebruik je bijvoorbeeld als je:

Belastingaangifte wil doen.

Aangifte doet bij de politie.

Wil inloggen bij de Berichtenbox-app.

Wil inloggen op Mijn.overheid.nl.

Jezelf aan wil melden als donor.

DigiD Rijksoverheid 8,6 (181.413 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Berichtenbox: Het lezen van alle communicatie van de overheid

De overheid stuurt je het hele jaar door heel wat brieven. Bijvoorbeeld informatie over je toeslagen, de gemeentebelastingen, inkomstenbelasting enzovoort. Al die communicatie wordt verzameld in de Berichtenbox-app. Hier lees je de brieven en bekijk je de toegevoegde bijlagen. Alle brieven zijn in de app te verplaatsen naar een archief of een prullenbak. Om in te loggen heb je DigiD nodig.

De Berichtenbox-app gebruik je bijvoorbeeld als je:

Wil zien hoeveel gemeentebelastingen je moet betalen.

Wil weten hoeveel toeslagen je enkele jaren geleden hebt ontvangen.

Niet meer weet wanneer je inkomstenbelasting betaald moet worden.

Berichtenbox Rijksoverheid 8,6 (47.266 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

MijnGegevens: Lees wat je overheid van je weet

De nieuwste app van de Rijksoverheid is MijnGegevens. Met deze app kun je alle informatie lezen die de overheid van je heeft. Van je persoonsgegevens en geregistreerd inkomen tot welke auto op je naam staat. Om in te loggen heb je DigiD nodig.

De MijnGegevens-app gebruik je bijvoorbeeld als je:

Jouw gegevens bij de overheid wil controleren.

Jouw diploma’s op een rijtje wil hebben.

De kadastergegevens van je woning wil inzien.

Jouw alimentatiegegevens wil bekijken.

KopieID: maak veilig een kopie van je identificatie

Moet je een kopie inleveren van je identiteitsbewijs of paspoort? Dan kun je daar een foto of scan van maken en deze opsturen. Toch is dat niet veilig, want een kopie van jouw identiteitsbewijs of paspoort kan misbruikt worden voor identiteitsfraude.

Met de app KopieID zorg je ervoor dat er watermerk over de afbeelding wordt geplaatst en krijg je de mogelijkheid om bepaalde gegevens weg te strepen. Zo kan de afbeelding niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Het watermerk bestaat uit het doel voor de kopie en de datum van de kopie. Bijvoorbeeld ‘Kopie ID voor hypotheek’ en de huidige datum.

De KopieID-app gebruik je bijvoorbeeld als je:

Een kopie van je paspoort moet opsturen voor je hypotheek.

Een kopie van je identiteitsbewijs moet inleveren voor de inschrijving bij een nieuwe huisarts.

KopieID Rijksoverheid 5,8 (2.423 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Reisapp: voor als je op reis gaat

Reisapp is een app van Buitenlandse Zaken en de Douane. Deze app biedt reisinformatie over landen waar je naartoe gaat of waar je bent. Bijvoorbeeld het huidige reisadvies, wat je moet doen als je in nood bent of waar de Nederlandse ambassade is gevestigd. Ook kun je bonnen in de app opslaan en valuta omrekenen. Als je een land als ‘favoriet’ kenmerkt in de app, dan krijg je een berichtje als er iets verandert.

De Reisapp-app gebruik je bijvoorbeeld als je:

Wil weten wat de coronaregels zijn in het land waar je op vakantie gaat.

Buitenlandse valuta hebt waarvan je wil weten hoeveel euro het waard is.

In het buitenland je paspoort kwijtraakt.

Een checklist wil hebben met wat je mee moet nemen voordat je op reis gaat.

Reisapp Rijksoverheid 7 (7.834 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Logius: Checken of er ergens een storing is

Al deze digitale diensten kunnen natuurlijk een keer plat komen te liggen door een storing. Met de app van Logius krijg je te weten of er een storing is of er onderhoud plaatsvindt rond een van de diensten van Logius. Ook zijn de data voor gepland onderhoud in de app te vinden.

De Logius-app gebruik je bijvoorbeeld als je:

Merkt dat een dienst van de Rijksoverheid niet werkt en je wil weten of dat ligt aan een storing.

Informatie wil krijgen over een lopende storing.

Wil weten of er op een specifieke dag onderhoud plaats gaat vinden aan een digitale dienst van de overheid.

Apps voor specifieke informatie

Daarnaast zijn er nog een aantal apps van de Rijksoverheid in de Play Store te vinden die in specifieke situaties handig kunnen zijn.

Stoffencheck biedt informatie over de risico’s rond het werken met bepaalde stoffen.

Asbestwerkzaamheden biedt de mogelijkheid om illegale asbestsaneringen te melden.

Leefbaarometer biedt informatie over de leefbaarheid in buurten op basis van honderd indicatoren.

Vaar Melder geeft mensen op het water de mogelijkheid om onveilige situaties en gebreken op en langs de vaarweg te melden.

Werken voor Nederland verzamelt de vacatures van de Rijksoverheid.

Corona-apps op een rijtje

Voor de bestrijding van het Corona-virus heeft de Rijksoverheid de afgelopen jaren een reeks apps gelanceerd.

CoronaCheck is bedoeld om een coronatoegangsbewijs te tonen.

Scanner voor CoronaCheck is bedoeld om de QR-codes van de CoronaCheck-app te controleren.

CoronaMelder is bedoeld om je te waarschuwen als je in de buurt bent geweest bij iemand met corona.

GGD Contact is bedoeld voor het bronnen- en contactonderzoek door de GGD als je besmet bent met corona.

Meer informatie over corona-apps

Hoewel we minder bezig zijn met het coronavirus, zijn de apps nog steeds relevant. We leggen uit hoe je een QR-code met de CoronaMelder-app maakt en zo voeg je een boosterprik toe.