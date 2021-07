Overstappen van iOS naar Android is een flinke taak. Hier kan in de toekomst verandering in komen. Volgens een nieuw gerucht werkt Google aan een app om het proces makkelijker te maken.

Makkelijker overstappen van iPhone naar Android

Volgens een nieuw gerucht van 9To5Google werkt Google aan een ‘Stap over op Android’-app. In het huidige smartphonelandschap moeten consumenten kiezen tussen Apples iOS of Android. Beide besturingssystemen hebben voor- en nadelen, maar één ding is zeker: overstappen is behoorlijk ingewikkeld.

Hoewel dit huidige gebruikers aan de ene kant kan houden, voorkomt het tegelijkertijd dat gebruikers van team wisselen. Apple heeft hiervoor een oplossing in de vorm van een ‘Stap over op iOS’-app in de Play Store. Het lijkt erop dat Google momenteel aan een eigen ‘Stap over op Android’-app voor iOS werkt.

Momenteel gaat een overstap van iOS naar Android het makkelijkst via Google Drive. Je maakt hier in feite een back-up van zoveel mogelijk gegevens en downloadt die gegevens vervolgens naar je nieuwe Android-smartphone. Dit is niet alleen onhandig, maar je verliest ook nog eens een hoop gegevens die niet via Google Drive geüpload kunnen worden.

Bestaan van app gespot

Een ‘Stap over op Android’-app zou een overstap waarschijnlijk veel makkelijker maken. Het gerucht is afkomstig uit de achtergrondgegevens van de officiële Data Restore Tool. Onlangs verscheen een nieuwe apk van de tool in de Play Store. Binnen het apk-bestand hielden zich meerdere verwijzingen naar dergelijke overstap-app schuil.

iPhone-gebruikers zouden in de toekomst de inloggegevens van hun Apple-gerelateerde accounts kunnen invoeren in de ‘Stap over op Android’-app. In theorie gaan dan veel minder gegevens verloren dan voorheen. Hopelijk schiet Google een beetje op en zien we de app binnenkort in de App Store verschijnen.

