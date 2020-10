Google heeft haar Android Enterprise-website aangepast met handige informatie. Zo is van veel toestellen te zien tot wanneer ze beveiligingsupdates krijgen. Daardoor check je dus makkelijk en snel tot wanneer jouw smartphone wordt bijgewerkt.

Dat de website nieuwe informatie laat zien werd als eerst ontdekt door de mensen van XDA-Developers. Die Android Enterprise Recommended-website liet voorheen alleen andere informatie zien, waaronder een afbeelding van het toestel en verschillende specificaties. Vanaf nu is daar ook snel te checken tot wanneer een smartphone beveiligingsupdates krijgt.

Zodoende zie je het jaar en de maand tot wanneer je beveiligingspatches kunt verwachten. Info op de site komt van smartphonefabrikanten, maar wordt niet geverifieerd door Google zelf. Ook wordt er niet altijd genoemd in welke frequentie de updates uitrollen. Fabrikanten kunnen daarin vrijwel hun eigen pad volgen. In de praktijk betekent dat veelal dat toestellen maandelijks, tweemaandelijks of per kwartaal een beveiligingsupdate krijgen.

Op de website zoek je snel toestellen op via de zoekfunctie. Daarnaast kun je ook filters gebruiken om meerdere apparaten te vinden die voldoen aan de filtering. Android Planet heeft de meest bekende en populaire toestellen in het Android Enterprise-programma op een rijtje gezet. Ook zie je daarin direct tot wanneer ze beveiligingsupdates krijgen.

Merken zoals Google, Motorola, Xiaomi en Nokia brengen toestellen uit in het Enterprise-programma. Houd bij onderstaand overzicht wel een slag om de arm. Zo staat fabrikant Samsung niet genoemd op de website, terwijl die ook toestellen uitbrengt met deze stempel. Ook de Google Pixel 4a 5G wordt bijvoorbeeld niet expliciet genoemd en ook andere recente toestellen zijn er nog niet te vinden.

Smartphones waarvoor de ondersteuning al is verlopen zijn niet meegenomen in dit overzicht. Gebruik onderstaande inhoudsopgave om nog sneller jouw toestel en het updatebeleid ervan te checken.

Dit beveiligingsupdate-overzicht is voor het laatst bijgewerkt op 29 oktober 2020.

Toestellen in het Android Enterprise-programma Google LG Motorola Nokia OnePlus Oppo Sony Xiaomi

Google

LG

Motorola

Nokia

OnePlus

Oppo

Sony

Xiaomi

Wat is het Android Enterprise-programma?

Toestellen die onderdeel zijn van het Android Enterprise-programma, zijn vooral fijn voor (middel)grote bedrijven. Systeembeheerders kunnen namelijk updates uitrollen naar meerdere toestellen tegelijk, zonder dat per toestel te hoeven doen. Ook kunnen ze tegelijk tig smartphones configureren en apps of bijvoorbeeld werkprofielen installeren.

Daarbij staat veiligheid hoog in het vaandel, zodat alle bedrijfsinformatie alleen bereikbaar is voor de juiste personen. Ook kun je je toestel gebruiken voor privézaken, apps en berichten en via het aparte werkprofiel alle werkgerelateerde apps en zaken gebruiken. Dat is geheel gescheiden van elkaar en daardoor handig en veilig.

Elke week publiceert Android Planet een overzicht met beveiligings- en Android-updates. Daarin worden niet alleen toestellen van het Android Enterprise-programma meegenomen, maar ook apparaten die daar niet onder vallen. Naast beveiligingspatches, sommen we daarin ook de Android-updates op, bijvoorbeeld voor het nieuwe Android 11.

Check ook gelijk ons grote Android 11 update-overzicht om te kijken of jouw toestel de nieuwe versie van Android gaat krijgen en wanneer.

