Overzicht: onze eindejaarsartikelen van 2019 op een rijtje

Het einde van 2019 komt eraan en daarom hebben we afgelopen dagen allerlei eindejaarsartikelen gepubliceerd. Wat heeft dit jaar allemaal betekent op het gebied van Android, wat vinden onze redacteuren de beste smartphones en wat zijn de beste apps, games of series? Check ons overzicht met eindejaarsartikelen van 2019.

Overzicht eindejaarsartikelen 2019 Android Planet

Hopelijk heb je mooie plannen voor vanavond en vannacht, maar wat is er nou leuker om daarvoor nog even al onze eindejaarsartikelen te checken? Afgelopen tijd heeft elke redacteur van Android Planet zijn favoriete smartphone beschreven, maar ook de misser van afgelopen jaar. Waarom ze dat vinden, dat lees je in de onderstaande artikelen.

Ook hebben we bij Android Planet de beste vijf Android-smartphones van 2019 voor je geselecteerd. Daarnaast hebben we de vijf beste budgetsmartphones van afgelopen jaar voor je op een rijtje gezet. Check beide artikelen en onze video hieronder.

Naast de beste smartphones hebben we ook eindejaarsartikelen gepubliceerd over apps, games en streamingcontent. Zo kun je rustig nog eens alles nalezen over bijvoorbeeld de beste Netflixseries- en films. Daarnaast hebben we voor jou de beste apps en games van 2019 op een rijtje gezet.

Tot slot is 2019 bijna voorbij, maar 2020 komt eraan. Een nieuw decennium zelfs en aankomend jaar brengt ook weer allerlei nieuwe dingen. Uiteraard weten we niet zeker waar alle fabrikanten mee op de proppen gaan komen. Toch hebben we wat voorspellingen gedaan en die lees je in onderstaand artikel.

Voor nu alvast een prettige jaarwisseling en tot volgend jaar op Android Planet!