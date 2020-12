Overzicht: onze eindejaarsartikelen van 2020 op een rijtje

2020 is bijna voorbij en de afgelopen dagen hebben we allerlei eindejaarsartikelen gepubliceerd. In dit overzicht zetten we ze nog een keer op een rijtje, zodat je alles nog eens rustig kunt nalezen.

Overzicht: alle eindejaarsartikelen van 2020

Door de coronacrisis vieren we de jaarwisseling heel anders dan vorig jaar, maar gelukkig kon je de afgelopen dagen wel op Android Planet terecht voor onze eindejaarsartikelen. We hebben allerlei toffe artikelen voor je geschreven, zoals de favoriete smartphones van onze redactie, de toplijsten met de beste toestellen van dit jaar en de streamingawards. We beginnen met de favoriete telefoons van de Android Planet-redactie:

Daarnaast hebben we de beste Android-smartphones op een rijtje gezet. We hebben de allerbeste budget-, midrange en high-end-smartphones voor je. Check de artikelen hieronder.

Verder hebben we eindejaarsartikelen gepubliceerd over onze favoriete films en series, de beste Android-games van 2020 en nog veel meer. Ook geven we een inkijkje in de populairste artikelen die dit jaar op Android Planet zijn verschenen. Check ze hieronder:

Tot slot komen we later vandaag met een terugblik op 2020, waarin we kijken naar onze voorspellingen die we een jaar geleden deden. Morgen, op Nieuwjaarsdag, hebben we een vooruitblik op 2021 voor je. Houd de website dus in de gaten!

Uiteraard willen we alle lezers bedanken en jullie een prettige jaarwisseling wensen.

Tot volgend jaar op Android Planet!