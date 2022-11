Overzicht: dit schreven we over het maandthema geld besparen

In dit korte overzicht vind je alle artikelen die we hebben geschreven voor het maandthema ‘geld besparen’. Dit was het thema in november 2022 op Android Planet!

Overzicht maandthema geld besparen

Elke maand staat er een onderwerp centraal op Android Planet, waar we extra aandacht aan besteden. Afgelopen maand was het tijd om geld te besparen! We gingen natuurlijk in op zaken als Black Friday en Cyber Monday, waarbij we de beste deals voor jullie uitzochten, maar ook allerlei handige tips gaven om de beste koopjes te scoren.

Dat was zeker niet alles, want we legden bijvoorbeeld alles uit over het Play Store-puntensysteem, kwamen met de beste (draadloze) opladers en vertelden je meer over de valkuilen op het gebied van koopjes jagen. We keken naar betaalbare smartphones, gaven bespaartips voor je energierekening en bespraken verschillende handige apps om al je uitgaven mee bij te houden.

Natuurlijk kwam er nog veel meer aan bod en via onderstaand overzicht zie je alle artikelen die we voor dit maandthema gepubliceerd hebben:

December: vooruit- en terugblik op 2022

Vanaf morgen is het alweer december en dat betekent dat er een hele toffe winactie aankomt! Inderdaad, de Android Planet Adventskalender is terug, dus houd de website vanaf morgen goed in de gaten. Tevens blikken we terug op afgelopen jaar. Wat is er allemaal gebeurd, welke smartphones vielen positief (of negatief) op en welke video’s zijn het meest bekeken?

Natuurlijk is er nog veel meer om naar terug te kijken, maar ook alvast naar vooruit te blikken! Welke toestellen komen eraan, wat verwachten we van Android 14 en welke merken moet je zeker in de gaten houden in 2023?

Ook volgend jaar schenken we nog meer aandacht aan bepaalde onderwerpen en jij kunt daar deel van uit maken! Heb jij namelijk hét idee over een onderwerp waar we zeker wat meer over moeten publiceren laat het ons dan weten. Dat kan door onder dit artikel een reactie achter te laten, maar ook door ons te mailen op redactie@bigspark.com.

Dit maandthema wordt gesponsord door KPN. KPN heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die we publiceren.