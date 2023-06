Reis betalen met je smartphone: OVpay vanaf nu in heel Nederland

Alle OV-bedrijven in Nederland ondersteunen nu OVpay, wat betekent dat in- en uitchecken met je betaalpas of smartphone nu door heel het land mogelijk is. Ook neemt de populariteit van OVpay toe, dus lees verder.

OVpay nu door alle vervoerders ondersteund

We hebben lang gewacht op een vervanger voor de ov-chipkaart. Zeker nu we gewend zijn met onze smartphone te betalen in winkels of tickets te tonen. Sinds 31 januari 2023 is OVpay bij grote vervoerders zoals de NS, Arriva en Qbuzz beschikbaar en gedurende de afgelopen maanden sloten steeds meer ov-bedrijven zich erbij aan.

Nu ook het Rotterdamse bedrijf RET OVpay ondersteunt, is deze betaalmethode overal in Nederland voor het openbaar vervoer te gebruiken. Met de dienst check je in door middel van een fysieke of digitale betaalpas in plaats van de ov-chipkaart. Momenteel reis je dan enkel in tweede klas zonder kortingen. Later worden ook abonnementen gekoppeld aan OVpay.

OVpay neemt toe in populariteit

Volgens Translink – het bedrijf achter OVpay en de ov-chipkaart – waren in mei meer dan 6 procent van de check-ins gedaan met een pinpas, creditcard of betaal-app (via NU.nl). Daarmee is het aandeel flink gestegen. Vooral voor reizigers die af en toe het openbaar vervoer nemen, is OVpay een handige oplossing.

Je hoeft dan namelijk niet meer te wachten bij de ticketmachine voor het kopen van een kaartje, of verhogen van je saldo. Vooral op feestdagen neemt het aantal reizigers met OVpay flink toe.

Translink adviseert reizigers wel goed op te letten bij het in- en uitchecken met OVpay. Houd je namelijk zowel je betaalpas als ov-chipkaart bij de incheckpaal, dan is het mogelijk dat je dubbel betaalt. Ook moet je onthouden met welke pas je bent ingecheckt, want verlaat je het OV, dan moet je ook met die pas weer uitchecken. Doe je dat niet, kan het je geld kosten.

