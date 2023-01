OVpay: vanaf volgende week reizen met je telefoon en betaalpas

Vanaf volgende week dinsdag is het mogelijk om met je betaalpas of smartphone in te checken bij de trein. Het zogeheten OVpay gaat dan van start in Nederland.

OVpay in Nederland: vanaf 31 januari

Het is vanaf komende dinsdag (31 januari) mogelijk om met de trein te reizen door in te checken met je betaalpas of smartphone. Hierdoor hoef je niet meer per se een los kaartje te kopen als je met het openbaar vervoer wil reizen, maar kun je gewoon je betaalkaart of smartphone gebruiken. Voor dat laatste moet je wel een betaalpas aan je telefoon gekoppeld hebben.

Is dit geregeld, dan kun je simpelweg je betaalpas of telefoon tegen het poortje houden om in- of uit te checken. De NS wil het hiermee makkelijker maken om de trein te reizen. Dat is vooral handig voor mensen die niet vaak de trein pakken, geen abonnement hebben en telkens een los kaartje moeten kopen.

Je kan OVpay vanaf dinsdag gebruiken bij de treinen van de NS, Qbuzz en Arriva (in Limburg). Eind maart zou het in het volledige openbare vervoer mogelijk moeten zijn om in- en uit te checken met een betaalkaart of smartphone. OVpay werkt overigens alleen als je vol tarief tweede klas reist. Reis je eerste klas of met een abonnement, dan kun je de dienst nog niet gebruiken.

De NS laat verder weten dat de kosten van de gemaakte reizen per dag bij elkaar worden opgeteld, en dan terug te vinden zijn op een betaaloverzicht van je bank. Ook kun je – net zoals nu het geval is met een ‘normale’ ov-chipkaart – de gemaakte reizen terugvinden op de Mijn NS-website.

Meer over OVpay

Tot slot kun je reizen bekijken op de OVpay-website, waar je het referentienummer en het bedrag van jouw treinreis moet invullen. De website legt dan de gemaakte reiskosten uit en het is eventuele mogelijk om een gemiste in- of uitcheck aan te passen, zodat je niet te veel betaalt.

Wil je meer weten over OVpay? We hebben vorige maand op Android Planet een uitgebreid artikel geschreven over de nieuwe dienst. Daarin vertellen we je precies hoe OVpay werkt, hoe het zit met de OVpay-app en wat de voordelen zijn.