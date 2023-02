Opgelet: inchecken met OVpay werkt ook als contactloos betalen uit staat

OVpay is sinds deze maand op veel plekken in Nederland te gebruiken. Zo betaal je voor het openbaar vervoer met je bankpas. Handig, maar niet iedereen is er blij mee. Hoe dat precies zit, lees je hier.

Even met de trein, de laatste kilometers met de bus of je pakt de metro in de stad. Als je geen OV-abonnement hebt, moet je vaak nog een los kaartje kopen en dat is best een gedoe. OVpay biedt daarvoor de uitkomst, want daarmee kun je gewoon in- en uitchecken én betalen met je bankpas.

Heb je gereisd, dan wordt het geld automatisch afgeschreven. Handig zou je denken, maar er zijn heel wat mensen bij wie dit helemaal misgaat. Omdat mensen vaak (onbedoeld) meerdere pasjes tegelijk scannen, wordt de pas met het sterkste signaal geselecteerd.

Zo kan het voorkomen dat “mensen inchecken met hun echte ov-chipkaart, maar uitchecken met hun betaalpas”, aldus een woordvoerder van Translink die hierover sprak met NU.nl. Als dat het geval is, betaal je ook twee keer het instaptarief. Je hebt volgens het systeem niet met één specifieke kaart de hele reis afgelegd.

De NS is hier ook van op de hoogte en stelt dat gebruikers hier aan moeten wennen en goed moeten opletten dat ze maar één pas aanbieden bij de incheckpaaltjes. Dat bericht is permanent ook op de displays van deze zuilen te zien. Gaat het fout, dan kunnen gebruikers via de website of app van OVpay nog wel uitchecken. Ook het terugvragen van teveel afgeschreven instaptarief is daarbij mogelijk.

Contactloos betalen staat uitgeschakeld, maar werkt toch met OVpay?

Niet iedereen wil draadloos betalen met zijn of haar bankpas en je kunt dat als gebruiker dan ook zelf activeren of uitschakelen. Wat blijkt? Ook al heb je het uitgeschakeld, het in- en uitchecken in het openbaar vervoer werkt nog wel.

Volgens Betaalvereniging Nederland komt dit omdat banken daarvoor een internationale uitzondering hebben afgesproken. Een woordvoerder laat weten dat dit is gedaan om bij specifieke plekken te zorgen voor een goede doorstroming, of omdat je geen pincode in kunt invoeren. “Ook bij tolpoorten, parkeerautomaten of incheckzuilen kun je draadloos betalen, terwijl je dat niet hebt geactiveerd”, laat de vereniging weten.

Maak jij gebruik van draadloos betalen vaak of moet je er niets van hebben? Heb je ‘t al eens (onbedoeld) gebruikt voor OVpay? Wat vind je van het concept en heeft die combinatie bij jou al tot problemen geleid? Laat het weten in onderstaande reacties!

