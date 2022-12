Reizen met je smartphone en betaalpas: zo werkt OVpay

Het Nederlands openbaar vervoer (ov) gaat de komende jaren flink veranderen. Inchecken kan dan namelijk ook met een smartphone of betaalkaart. Tijd voor een kennismaking met OVPay.

We doen tegenwoordig alles met onze smartphone, maar reizen blijft lastig. Dat gaat echter veranderen. Dankzij OVPay kun je straks overal in Nederland met het ov reizen via een betaalkaart, telefoon of slim horloge.

Het platform wordt de komende periode in heel Nederland uitgerold en moet reizen met het ov makkelijker en flexibeler maken. Dit zijn de belangrijkste vragen en antwoorden rondom OVpay.

Wat is OVPay? OVpay staat voor de nieuwe manier van in- en uitchecken in het ov. Nu gebruik je hier nog een ov-chipkaart of kaartje voor, maar straks kan dit ook met een betaalkaart (pinpas en creditcard), smartphone of smartwatch.



Het systeem is al actief in delen van Nederland en het is de bedoeling dat het systeem landelijk dekkend wordt. Overal waar je nu met een ov-chipkaart incheckt, kun je straks inchecken met OVpay. Het systeem gaat dus zowel in de trein, bus, metro als tram werken; alle Nederlandse vervoerders zijn erbij betrokken.

Hoe werkt het? Ongeveer hetzelfde als de huidige ov-chipkaart. Je houdt je betaalpas, smartphone of smartwatch tegen de kaartlezer (of het poortje) en checkt in. Het lijkt dus een beetje op contactloos betalen in de supermarkt.



Zodra de reis erop zit moet je ook weer uitchecken. Dat doe je op precies dezelfde manier als het inchecken.



De betaling verloopt automatisch. Het bedrag van de reis wordt afgeschreven van je bankrekening. Daarover gesproken: de prijzen blijven gelijk. OVpay kost dus net zoveel als de ov-chipkaart, ervanuit gaande dat je niet met korting of een abonnement reist.



Vooralsnog is het niet mogelijk om een abonnement aan OVpay toe te voegen. Heb je bijvoorbeeld een (studenten)abonnement waarmee je in het weekend onbeperkt met de trein reist? Dan moet je je ov-chipkaart nog een tijdje gebruiken.

Kan ik OVpay al gebruiken? Misschien. Het ligt eraan of een ov-bedrijf bij jou in de buurt de dienst al ondersteunt. Nog niet alle betaalautomaten en toegangspoortjes zijn momenteel klaar voor het nieuwe systeem.



Verder heb je een geschikt ‘incheckmiddel’ nodig. De meeste grote banken van Nederland ondersteunen OVpay al, waaronder ABN Amro, ING, Rabobank en SNS. Je kunt ook inchecken met een contactloze creditcard van Mastercard of Visa.



Wil je OVpay gebruiken met een Android-telefoon? Zorg er dan voor dat je bankrekening gekoppeld is via Google Wallet, Googles digitale portemonnee-app. Het is niet nodig om je vooraf aan te melden.



Goed om te weten: wanneer je met een smartphone of smartwatch incheckt wordt het reisbedrag direct afgeschreven. Maak je dus meerdere ritten op een dag, dan vinden er meerdere afschrijvingen plaats. Wanneer je met een betaalkaart reist wordt het bedrag de volgende dag in één keer afgeschreven.

Wat zijn de voordelen? OVpay belooft meerdere voordelen ten opzichte van het huidige systeem. Ten eerste is het dus niet langer nodig om een losse ov-kaart te kopen. Zo’n kaart kost 7,50 euro, je moet er een product of voldoende saldo opzetten en hij verloopt na vijf jaar.



Ook handig: je hebt geen apart vervoersbewijs meer nodig tijdens de controle. Je legt simpelweg de betaalkaart, smartphone of wearable tegen het controleapparaat waarna de controleur ziet dat je bent ingecheckt.

Waar is OVpay al actief? OVpay wordt steeds verder uitgerold. Op de officiële website kun je controleren waar het systeem al actief is.



Check ook of het systeem al actief is voor de route die jij nodig hebt; het verschilt per lijnnummer of OVpay al wordt ondersteund. Zo kan het voorkomen dat een bepaalde busroute wél wordt ondersteund, maar de tramlijn niet.

Heeft OVpay een app? Ja, maar die is nu nog alleen beschikbaar voor testgebruikers. De organisatie achter OVpay laat steeds een beperkt aantal testers toe om de app te downloaden. Zij gebruiken deze onder meer om hun reishistorie in te zien en om bijvoorbeeld een betaalpas toe te voegen.



Aan de hand van de feedback van testgebruikers wordt de app van OVpay verbeterd. Het is nog niet bekend wanneer de applicatie breder wordt uitgerold.



Gaan losse tickets verdwijnen? Nee, je kunt straks nog steeds een los vervoersbewijs kopen. Ook de ov-chipkaart gaat voorlopig nergens heen. Wel wordt de huidige kaart op een gegeven moment vervangen door een nieuwere variant. Deze nieuwe ov-chipkaart moet beter worden dan het huidige model, maar verdere details ontbreken.