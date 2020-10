Zo download je de OxygenOS 11-update OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro

Het vernieuwde OxygenOS 11 komt binnenkort naar je OnePlus 8-toestel. Verwacht van deze update vooral verbeteringen in gebruiksgemak.

OxygenOS 11-update binnenkort beschikbaar voor OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro

OnePlus maakt zich op voor de lancering van de OnePlus 8T op 14 oktober. En dat is niet het enige om naar uit te kijken. Gebruikers van de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro kunnen zich namelijk verheugen op de komst van OxygenOS 11 op basis van Android 11.

De belangrijkste ontwikkeling van Oxygen OS 11 is het nieuwe visuele ontwerp van de gebruikersomgeving. Met een fris nieuw uiterlijk, wat beter te bedienen is met één hand, is de systeem-interface een stuk gebruiksvriendelijker voor toestellen met een groot scherm.

Daarnaast zijn er ook andere (kleinere) nieuwigheden: zo heeft de donkere modus een upgrade gekregen en is er gewerkt aan Game Space. Met deze functie is het mogelijk om niet gestoord te worden tijdens het gamen of het kijken van een filmpje.

Het is ook mogelijk om met OxygenOS 11 de Always-on schermfunctie in te stellen. Met deze functie kun je zien welke meldingen je hebt zonder je telefoon te ontgrendelen.

Waarschijnlijk wordt de update de komende week naar alle gebruikers van de Oneplus 8-serie uitgerold. OnePlus zegt dat OxygenOS 11 in de toekomst ook beschikbaar is voor de OnePlus 7T Pro, OnePlus 7T, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7, OnePlus 6T, OnePlus 6 en OnePlus Nord.

Hoe download ik de OxygenOS 11-update?

Er zijn twee manieren om de software te installeren. Bij het ene stappenplan wordt je toestel niet gewist, bij de andere manier wel. Met onderstaand stappenplan verlies je geen data, maar een back-up maken is uiteraard altijd een goed plan.

Zorg er voor dat de accu voor meer dan 30 procent is opgeladen en dat er meer dan 3GB aan vrije opslagruimte aanwezig is.

Download de juiste software-upgrade als .zip-bestand;

–> OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro Kopieer dit bestand naar de hoofdmap van de interne opslag van je toestel; Ga naar ‘Instellingen > Systeem > Systeemupdates’; Klik rechtsboven op het instellingen-icoon en kies voor ‘Lokale upgrade’; Kies het juiste bestand en klik op ‘Update’; Wacht totdat de update is geïnstalleerd en druk op ‘Herstarten’.

