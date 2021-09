OxygenOS OnePlus en ColorOS Oppo worden één: dit betekent dat voor jou

In een digitaal vraaggesprek met OnePlus heeft het bedrijf aan Android Planet laten weten dat we volgend jaar een heel nieuw besturingssysteem gaan zien. De OxygenOS-schil van OnePlus en Oppo’s ColorOS worden namelijk verenigd tot één.

Samengaan van OxygenOS en ColorOS

Het hoge woord is eruit, de softwareschillen van OnePlus en Oppo worden samengevoegd. Pete Lau, mede-oprichter van OnePlus, heeft dat laten weten in een digitaal gesprek met journalisten waar Android Planet bij aanwezig was. Dat betekent dat nieuwe toestellen van beide fabrikanten in 2022 een nieuwe Androidschil krijgen.

In desbetreffende gesprek liet Lau weten zo het beste van beide systemen te combineren. Hij noemde OxygenOS in een adem met lichtgewicht en snel. Over ColorOS zei hij dat het betrouwbaar was en bomvol features zat. Het nieuwe besturingssysteem is volgens OnePlus voorzien van het beste van beide werelden. Op vragen over hoe ze dit precies voor zich zagen, was het simpele antwoord: “Dat die punten best naast elkaar zouden kunnen bestaan”.

Oudere toestellen krijgen ook nieuw besturingssysteem

De eerste smartphones met dit ‘Unified OS’ gaan we zien in 2022. Lau noemde het niet, maar we vermoeden dat het gaat om de OnePlus 10 en OnePlus 10 Pro. Wel zal het in eerste instantie gaan om high-end modellen. Oudere toestellen krijgen volgend jaar ook een update naar dit nieuwe systeem. Daarbij gaat het om smartphones in de OnePlus 8- en OnePlus 9-serie, maar verdere details bleven uit.

Oudere toestellen krijgen ook nog gewoon updates volgens de richtlijnen, maar zullen blijven draaien op OxygenOS (OnePlus) en ColorOS (Oppo). Over updates voor bijvoorbeeld de recent gelanceerde OnePlus Nord 2 liet het bedrijf zich niet uit.

De software-ontwikkelaars van beide merken gaan dus samen aan de slag. Daarbij richten ze zich als eerste op het besturingssysteem voor smartphones. OnePlus sluit echter niet uit dat de teams in de toekomst ook aan andere projecten gaan werken. Zo kunnen we denken aan software voor bijvoorbeeld wearables of smartwatches.

Verschillen tussen toestellen van beide merken?

Tijdens het gesprek werden er ook verschillende vragen gesteld of de toestellen van beide merken dan letterlijk steeds meer op elkaar gaan lijken. Volgens Lau is dat niet het geval. Elke fabrikant richt zich met een specifiek toestel weer op een andere doelgroep zegt hij. Zo kun je denken aan smartphones waarbij alles gericht is op de beste accuprestaties, hardware of camera’s.

Voor nu is het simpelweg afwachten waar beide bedrijven mee gaan komen. Tijdens het gesprek kon OnePlus vooralsnog niks laten zien van de nieuwe softwareschil.

Geen OnePlus 9T

Dit jaar gaan we ook geen OnePlus 9T zien zo liet Lau weten. Afgelopen jaren verscheen er later in datzelfde kalenderjaar altijd een verbeterd model. In 2016 verscheen eerst de OnePlus 3, waarna de OnePlus 3T volgde. Dat is jarenlang het geval geweest, maar de OnePlus 8T van vorig jaar is dus (voorlopig) het laatste verbeterde model ooit.

Persoonlijk vraag ik me ten zeerste af hoe deze twee totaal verschillende skins worden samengevoegd, waarna de beleving hetzelfde moet blijven als die van het huidige OxygenOS. Zie jij voordelen van deze samensmelting of moet je er niks van weten? Laat het weten in de reacties!

