Dit is de paarse Samsung Galaxy S22: ‘Bora Purple’ binnenkort te koop

Samsung brengt binnenkort de Galaxy S22 uit in een nieuwe kleur: Bora Purple. De paarse Samsung-telefoon is volgende maand verkrijgbaar bij Nederlandse (web)winkels.

Paarse Samsung Galaxy S22 verschijnt in Nederland

Samsung maakt via een persbericht bekend dat de Galaxy S22 binnenkort in een nieuwe kleur verschijnt. Het gaat om een paarse versie, die Samsung ‘Bora Purple’ noemt. De variant is vanaf 10 augustus in Nederland verkrijgbaar en kost 849 euro. Alleen de 128GB-versie van de Galaxy S22 verschijnt overigens in het paars.

Het is niet de eerste keer dat Samsung een paarse versie van zijn smartphones uitbrengt. Zo verschenen in het verleden ook de Galaxy S8, Galaxy S9 en Galaxy Z Flip 3 in een vergelijkbare kleur. De Galaxy S22 was bovendien al in ‘Violet’ verkrijgbaar, maar ‘Bora Purple’ is iets minder licht.

Met een adviesprijs van 849 euro betaal je wel de volle mep voor de paarse Samsung Galaxy S22. Het toestel is bij veel webwinkels voor minder geld te vinden, al heb je dan natuurlijk wel een ander kleurtje. Bij veel shops is het Samsung-vlaggenschip voor ongeveer 780 euro te bestellen.

Je kan kiezen voor een zwarte, witte, groene, of roségoude versie, maar biedt Samsung op haar eigen website exclusieve kleurtjes aan. Bijvoorbeeld grijs, geel en lichtblauw.

Meer over de Samsung S22

De specificaties van de Galaxy S22 zijn natuurlijk niet veranderd. Het toestel heeft nog steeds een relatief klein 6,1 inch-scherm, dat helderder is dan bij de Samsung S21 en een 120Hz-ververssnelheid heeft. Onder de motorkap zit een krachtige Exynos 2200-processor, 8GB werkgeheugen, 128/256GB opslag en een 3700 mAh-accu.

Vooral op cameragebied is de Samsung S22 verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. Zo beschikt de telefoon over een nieuwe 50 megapixel-hoofdcamera, zodat kiekjes in het donker beter zijn. Verder is de smartphone voorzien van een 10 megapixel-telelens (voor 3x optische zoom), 12 megapixel-groothoeklens en 10 megapixel-selfiecamera.

Het vlaggenschip draait op Android 12 met de One UI-software van Samsung en krijgt erg lang updates. Zo kun je rekenen op vier grote Android-upgrades (tot en met Android 16 dus) en vijf jaar lang beveiligingspatches. Een minpunt is de relatief smalle batterij en het langzame opladen. Lees er alles over in de Samsung Galaxy S22 review.

