Pas op met deze nieuwe, persoonlijke functie in Spotify

Spotify heeft User Notes gelanceerd, een manier om korte aantekeningen toe te voegen aan nummers in jouw playlists. Klinkt leuk, maar toch is er iets vreemds aan de hand.

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User Notes zijn er, maar niet vermeld in Newsroom

Spotify publiceert vrijwel altijd aankondigingen van nieuwe functies op Spotify Newsroom, een speciaal gedeelte op de officiële website om gebruikers te informeren. Toch kunnen we daar op het moment van schrijven niets vinden over User Notes. Wel heeft het bedrijf via een verklaring uitleg gegeven over deze toevoeging. Die werkt als volgt.

Bij afspeellijsten die je zelf hebt gemaakt of lijsten waaraan je ooit nummers hebt toegevoegd, kun je voor elk nummer in deze lijsten het menu ernaast (drie puntjes) openen. Hier staat dan de optie om een notitie achter te laten. Het idee is dat je kort typt waarom een nummer zo belangrijk voor je is, waar je het voor het eerst hebt gehoord of een ander persoonlijk verhaal bewaart.

Spotify omschrijft de notities als persoonlijke bijschriften, en elke notitie verschijnt direct onder de naam van het nummer.

Notities niet privé en (nog) niet voor iedereen

Je kunt natuurlijk een zeer persoonlijk verhaal schrijven, maar bedenk wel dat iedereen die je afspeellijst kan zien, ook de bijbehorende notities bij je nummers kan lezen. Heb jij echte breakup songs in je lijsten of andere nummers die je tijdens een zware periode in je leven veel hebt geluisterd, pas dan op met wat je daar allemaal over deelt in de User Notes.

Je naam, die bij de notitite vermeld wordt, linkt ook nog eens door naar je profiel. Dat moet je dus maar net willen. Het zou ons niet verbazen zijn als er ooit een privénotitie-functie komt voor Premium-accounts zodat de drempel een stuk lager wordt om iets te delen.

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Toch kan het ook allemaal luchtiger, want op een forum van Spotify zelf staan ook andere toepassingen: bijvoorbeeld een notitie bij een nummer uit welke serie of film het komt of een notitie bij een liedje tijdens welke vakantie je het vaak gehoord hebt. Dat kunnen fijne geheugensteuntjes zijn.

User Notes is beschikbaar voor zowel gratis als Premium-accounts. Gebruikers moeten wel 16 jaar of ouder zijn. Voorlopig is het alleen in bepaalde markten beschikbaar, zo laat Spotify weten. Welke markten precies, is helaas niet bekend. Of we op korte termijn in Nederland ook massaal notities kunnen toevoegen, is nog maar de vraag.

De aankondiging van de functie gaat dus gepaard met de nodige mist. We houden Newsroom in de gaten. Zou jij snel een persoonlijk verhaal aan je nummers toevoegen?