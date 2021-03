Van 29 maart tot en met 5 april is het tijd voor de Pasen 2021-winactie van Android Planet! Op onze site zijn overal digitale paaseieren verstopt, met daarop een stukje van een rebus. Los de zin op en maak kans op een paaspakket met een waarde van een kleine 700 euro!

Android Planet: Pasen 2021 winactie

Zondag 4 april is het Pasen en dat betekent vast en zeker heerlijk ontbijten, eieren zoeken en even de deur uit. Ook is het weer tijd voor een toffe winkans bij Android Planet. Vanaf vandaag (29 maart) verschijnt er tot en met 5 april elke dag een digitaal paasei op onze website.

Waar die precies verstopt zit, lees je dan ook elke dag in de update van dit artikel. Het zal gaan om artikelen op de site, maar bijvoorbeeld ook specifieke pagina over een fabrikant of toestel. Op elk ei is een stukje van een rebus geplaatst. Aan jou de taak om alle eieren te vinden en de rebus op te lossen.

In de week van 5 april openen we een Google-formulier, waarin je je gegevens en natuurlijk de oplossing kunt achterlaten. Het formulier invullen kan dan tot en met zondag 11 april. Vervolgens kiezen we zo snel mogelijk de winnaar of winnares en maken we die bekend op Android Planet.

Prijzenpakket t.w.v. 687,85 euro

Het prijzenpakket bestaat uit toffe producten en heeft een waarde van een kleine 700 euro! Bellen doe je voortaan met een telefoon van Gigaset. Je maakt namelijk kans op de GS290 en ook leveren we een handige snellader mee.

Wil je met Pasen even de deur uit en genieten van een muziekje? Dat is geen probleem met de Enco X-headset die wordt geleverd door OPPO, die ook fijn in gebruik is tijdens het sporten. Daarbij is het ook handig dat je al je stappen bij kunt houden, maar ook je slaap, hartslag en een melding krijgt van binnenkomende notificaties. Dat kan met de Mi Watch Lite van fabrikant Xiaomi.

En om alles te voorzien van de nodige stroom wordt er een powerbank geleverd van Samsung, door PhoneMarket. Deze externe accu heeft een capaciteit van 10.000 mAh én ondersteunt Power Delivery, waardoor je apparatuur op kunt laden met maximaal 25 Watt.

Thuis na al je avonturen? Dan is het natuurlijk tijd voor de paasbrunch met een heerlijk muziekje op de achtergrond. Daarvoor roep je simpelweg “He Google? Speel eens een heerlijk deuntje”, waarna de Google Nest Mini van tink het feestje compleet maakt.

Maandag 29 maart – ei #1

Om je even kennis te laten maken met onze rebus-eieren, vind je het eerste ei in dit artikel. Zo krijg je alvast een idee wat je de aankomende dagen kunt verwachten, hoe de eieren eruit zien en waar je op moet letten. Check dit artikel dus morgen weer, want dan verschijnt het tweede ei op de website. Waar je ‘m kunt vinden lees je dan!