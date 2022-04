Pasen 2022 winactie: prijzen met een waarde van 900 euro

Het is weer bijna tijd voor een paasbrunch, eieren zoeken en genieten! Bij Android Planet is het daarom tijd voor onze Pasen 2022 winactie. Daarbij maak je kans op de tofste smartphones en andere producten met een totale waarde van zo’n 900 euro.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Pasen 2022 winactie bij Android Planet

Pasen valt dit jaar op 17 en 18 april en dat betekent: tijd voor een feestje. Op onze website zijn weer verschillende digitale paaseieren verstopt en het is aan jou om die allemaal te vinden. Op elk ei vind je namelijk een stukje van een rebus. Kwestie dus van alle zes eieren vinden, want alleen dan kun je de volledige rebus oplossen!

Meedoen kan vanaf vandaag (11 april) en je inzending insturen kan tot en met maandag 18 april. Vervolgens kiezen we zo snel mogelijk de winnaars, waar we natuurlijk direct contact mee opnemen. Winnaars ja, want dit jaar geven we twee toffe pakketten weg!

Paaswinactie: twee keer kans

We maken dit jaar twee lezers gelukkig, want we geven niet één, maar twee pakketten weg. De eerste bestaat uit toffe producten van Motorola en bevat de gloednieuwe Motorola Moto G71 5G én de Rokr 500. Met deze smartphone ben je helemaal klaar voor de toekomst. De Motorola Rokr 500 is een handig apparaat, want het is een bluetooth-speaker én draadloze oplader in een. Daarnaast levert Hoesjesdirect.nl een waardebon mee ter waarde van 50 euro, waarvoor jij de tofste accessoires uitzoekt!

Dit pakket heeft een totale waarde van 410 euro.

Het tweede pakket bevat ook een perfecte mix van producten van verschillende partners. Nokia heeft de gloednieuwe Nokia G21-smartphone beschikbaar gesteld en Teufel een prachtig setje Airy Sports, waarmee je overal naar de beste muziek luistert. Ook vind je de gloednieuwe hdmi-stick van Realme in het pakket, waarmee je jouw televisie een stuk slimmer en sneller maakt en dit pakket wordt afgetopt met de Redmi Watch Lite 2 van Xiaomi. Zo ben je niet alleen altijd bij de tijd, maar let je ook op je gezondheid, fijn natuurlijk na al die paaseitjes!

Dit pakket heeft een totale waarde van 470 euro.

Maar waar vind ik die eieren dan?

Aankomende dagen voorzien we dit artikel (rond 15.00) van een update! Daarin vind je de aanwijzing waar je het volgende ei kunt vinden. Die verstoppen we in specifieke artikelen of bijvoorbeeld op product- of fabrikantenpagina’s. Op elk ei is dus een stukje van de rebus te vinden, vind ze allemaal en je kunt de oplossing insturen via onderstaand formulier.

Dat insturen kan tot en met maandag 18 april, zodat je misschien met Pasen nog wat meer mensen kunt porren om mee te zoeken. Vervolgens kiezen we geheel willekeurig twee personen en die maken we vervolgens zo snel mogelijk bekend op Android Planet.

De rebus-eieren vind je hier

Maandag 11 april ei #1 en ei #2

Het eerste rebus-ei vind je alvast in dit artikel, zodat je weet hoe ze eruit zien en waar je naartoe op zoek moet! Maar we hebben het tweede ei ook al verstopt op onze website en die vind je in een artikel wat we gepubliceerd hebben op 14 februari 2022…

Check dit artikel dus morgen weer, want dan verschijnt het derde ei op de website. Waar je ‘m kunt vinden lees je dan!

Dinsdag 12 april ei #3

Info volgt…

Woensdag 13 april ei #4

Nog even wachten…

Donderdag 14 april ei #5

Nog een paar te gaan…

Vrijdag 15 april ei #6

Het laatste ei is hier verstopt…

Meld je nu aan voor het paaspakket

Is het jou gelukt om alle eieren te verzamelen en heb jij de rebus opgelost? Vul via dit formulier dan je gegevens in en maak direct kans op een van de paaspakketten!