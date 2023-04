Winactie: maak tijdens Pasen kans op prijzen ter waarde van 950 euro 

Pasen staat voor de deur en dat betekent dat je weer paaseieren kunt zoeken. Niet alleen in je achtertuin, maar ook op Android Planet! Je maakt daarbij kans op één van de twee prijzenpakketten, met een totale waarde van bijna 950 euro. Zoek je mee?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Pasen 2023 winactie bij Android Planet

Zondag 9 en maandag 10 april kunnen we de uitgebreide paasbrunch op tafel zetten en komt de paashaas weer langs. Ook bij Android Planet vieren we Pasen. We hebben namelijk voor het derde jaar op rij digitale paaseieren verstopt tussen alle artikelen, productpagina’s en deals op onze website. Op elke paasei vind je een stukje van de rebus. Je zult alle eieren moeten vinden om de rebus volledig op te kunnen lossen en kans te maken op één van de twee prijzenpakketten.

Meedoen kan vanaf vandaag (maandag 3 april). Je hebt tot en met maandag 10 april de tijd om je oplossing in te sturen. Let op: om kans te maken moet je inzending een zin van zes woorden zijn. Verder heeft iedereen één kans. Stuur je meerdere inzendingen in? Dan geldt het eerste antwoord dat je instuurt. Na afloop van de winactie stellen we de winnaars zo snel mogelijk op de hoogte!

Twee keer kans op een paasprijzenpakket

Dit jaar maken we twee lezers blij met een goedgevuld paasprijzenpakket. Win je de hoofdprijs, dan ontvang je de GS5 smartphone van Gigaset. Verder leg je met de Oppo Band 2 je sportsessies vast, maar al je WhatsApp-notificaties en mailtjes krijg je ook op je pols binnen.

Daarnaast is gehannes met kabeltjes in je auto verleden tijd en gebruik je Android Auto draadloos dankzij de AAWireless-dongle. Ook mag je met een MediaMarkt-cadeaukaart ter waarde van 50 euro zelf nog iets uitkiezen. Om het vervoeren van dit alles makkelijk te maken, geeft OnePlus je een rugtas cadeau. In totaal heeft dit prijzenpakket een waarde van 597,98 euro.

Het tweede prijzenpakket staat geheel in het teken van Motorola. Het merk heeft de Moto G73-smartphone beschikbaar gesteld én een setje Verve Buds 250, waarmee je geniet van je favoriete muziek. Samen heeft dit een waarde van 349,98 euro.

Dat wil ik wel! Hoe doe ik mee?

Tot en met zaterdag 8 april verschijnt elke dag rond 15.00 uur een aanwijzing waar je het paasei van de dag kunt vinden. Die verstoppen we namelijk in een specifiek artikel of bijvoorbeeld op een productpagina. Op elk ei vind je een stukje van de rebus, zoals het voorbeeld hiernaast. Heb je ze alle zes gevonden, dan vormen de woorden een zin die je instuurt via onderstaand formulier.

Kom je er niet uit? Schakel tijdens eerste en tweede paasdag meer mensen in om te helpen zoeken! Zorg ervoor dat je voor het einde van tweede paasdag – maandag 10 april – je inzending instuurt. Daarna kiezen wij twee willekeurige winnaars. Veel succes met zoeken dus!

Waar vind ik die paaseieren?

Maandag 3 april – het eerste ei

Je kunt meteen beginnen met zoeken naar het eerste paasei! Net als het tweede prijzenpakket staat vandaag in het teken van dit merk. Het eerste ei staat in een artikel over de smartphone uit dit pakket. Wat is ook alweer het verschil met zijn voorganger?

Dinsdag 4 april – ei nummer 2

De aanwijzing volgt…

Woensdag 5 april – het derde paasei

De aanwijzing volgt…

Donderdag 6 april – zoek je weer mee?

De aanwijzing volgt…

Vrijdag 7 april – tijd voor ei #5

De aanwijzing volgt…

Zaterdag 8 april – het laatste ei

De aanwijzing volgt…

Eitje, allemaal gevonden!

Heb je alle zes eieren gevonden? Los dan snel de rebus op en deel je oplossing met ons. Vul via dit formulier je gegevens in, laat weten voor welk prijzenpakket jij gaat en je bent meteen in de race voor die mooie prijs!