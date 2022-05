Persoonlijke drones zoals de Pixy zijn de opvolger van smartphonefotografie

We zijn vlot gegaan van grote camera’s naar de smartphone in je broekzak. Nu is het tijd voor de volgende stap in fotografie: iedereen een persoonlijke drone. De Pixy van Snap maakt een start.

Snap Pixy: persoonlijke drone als opvolger van smartphonefotografie

De smartphone heeft een enorme verandering teweeg gebracht in de manier waarop we foto’s maken. Doordat we niet langer een losse camera mee hoeven te nemen, kunnen we plots alles op elk moment vastleggen.

Aanvankelijk was de kwaliteit van smartphonefoto’s nog niet best en hadden we hele sterke filters nodig om er nog iets van te maken. Een goede camera was nog steeds een must voor mooie foto’s. Inmiddels is dat allang niet meer het geval. De camera’s in je smartphone zijn zo geavanceerd dat die grote camera alleen nog relevant is voor professionals en hobbyisten.

Nu wordt het tijd voor de volgende stap: persoonlijke drones. Drones worden steeds vaker ingezet om te fotograferen en video’s te maken. Je kunt geen programma op NPO meer kijken, of er komen droneshots voorbij. Populaire YouTubers hebben allemaal drones om hun leven er net een stukje epischer uit te laten zien. Voor persoonlijke fotografie worden drones nog niet vaak ingezet, maar daar komt verandering in.

Snap Pixy

Snap heeft de Pixy onthuld, een kleine drone die je volgt. Een ‘vriendelijke vliegende camera’, noemt Snap het. Met een druk op de knop gaat de drone vliegen en blijft deze in je buurt om selfies te maken. Dat kan dichtbij of van een afstandje. Loop je verder, dan volgt de Pixy automatisch.

Een veelgehoorde klacht van mensen is dat hun vrienden of partner niet genoeg spontane foto’s van hen maken. Die ongemakkelijke, geposeerde shots zijn namelijk een stuk minder leuk om te delen op je socials. En je staat er altijd het leukst op als je het niet doorhebt dat er een foto van je wordt gemaakt. De Pixy lost dat probleem helemaal op. Je hebt niemand meer nodig.

De Pixy heeft een 12 megapixel-camera en 16GB opslagruimte. Het apparaatje weegt maar 101 gram. Wil je er eentje kopen, dan moet je wel in de wachtrij plaatsnemen en moet je bijna vier maanden wachten tot er een Pixy je kant op vliegt. Mits je in de Verenigde Staten en Frankrijk woont, want het is nog niet bekend wanneer de drone naar Nederland komt. De populariteit geeft in ieder geval aan dat er een markt is voor persoonlijke drones.

Waarom drones in Nederland niet massaal opstijgen

In Nederland moet je wel extra oppassen met zo’n drone. Sinds 2021 moet je namelijk een drone registreren. Je hebt een vliegbewijs en exploitantnummer nodig. Het vliegbewijs geldt enkel als de drone zwaarder is dan 250 gram. Dat is met de Pixy niet het geval. Wel lijkt een exploitantnummer vereist. Deze heb je namelijk nodig als je een drone hebt met een camera of als die een gewicht van 250 gram of meer. De Pixy heeft een camera.

Een exploitantnummer is niet nodig als het product is bedoeld voor kinderen jonger dan 14 jaar. De Pixy richt zich echter duidelijk op een oudere doelgroep en stelt zelfs dat de drone niet geschikt is voor kinderen jonger dan 13 jaar.

Een exploitantnummer aanvragen kost 23 euro. Vervolgens moet je jaarlijks 13 euro betalen om het exploitantnummer te verlengen. Dat kan ervoor zorgen dat drones in Nederland nooit massaal op zullen stijgen.

Maandthema fotografie

