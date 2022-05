Zo laat je gevoelige of persoonlijke gegevens verwijderen van Google

Is er meer over jou op Google te vinden dan je eigenlijk wil? Je kunt een verzoek indienen om persoonlijke gegevens te laten weghalen uit de zoekresultaten. Zo werkt het!

Staan je adres en je 06-nummer op Google? Je kunt ze laten weghalen

Google is onze onuitputtelijke bron van informatie. Meestal heel fijn, maar soms ook even niet. Zeker als gevoelige of persoonlijke informatie over jou gemakkelijk door iedereen vindbaar is. Je kunt nu al een tijdje afbeeldingen die een verkeerd beeld over je scheppen en gegevens die gevoelig zijn voor identiteitsfraude laten verwijderen uit de zoekresultaten van Google en andere zoekmachines. Maar wat nu als gegevens als je 06-nummer en je adres online staan?

Voorheen had je dan geen poot om op te staan, maar daar komt nu verandering in. Als burger van de Europese Unie heb je namelijk het ‘recht om vergeten te worden’. Dat recht houdt in dat je privacygevoelige of onjuiste informatie over jezelf van het internet mag laten weghalen, als deze voor hinder of schade kan zorgen. Je adres en telefoonnummer vallen hier uiteraard onder, bijvoorbeeld als je enge Tindermatch ineens om 3 uur ‘s nachts voor je deur staat dankzij een vlugge Google-search.

Je kunt een verzoek indienen om jouw gevoelige informatie te laten verwijderen uit de zoekresultaten. De informatie is dan nauwelijks nog vindbaar. Hiervoor moet je dit online-formulier van Google invullen. Je geeft hierin aan hoe de persoonlijke informatie betrekking heeft op de persoon namens wie dit verzoek wordt ingediend (je kunt gevoelige informatie ook voor iemand anders laten weghalen) en waarom je van mening bent dat Google de informatie moet verwijderen.

Online fraude wordt steeds gevaarlijker

Volgens Google is het laten weghalen van mobiele nummers en adressen nodig omdat online fraude steeds gevaarlijker wordt. Criminelen zoeken op internet naar zoveel mogelijk persoonlijke gegevens om voor mensen aparte profielen aan te maken. Deze zijn op het beruchte dark web heel veel geld waard, omdat phishingmails of telefoontjes van oplichters dan een stuk geloofwaardiger worden.

Het is dus erg belangrijk dat Google er alles aan doet om het voor jou online zo veilig mogelijk te maken. Daar valt het gemakkelijk vinden van je mobiele nummer, mailadres en woonadres natuurlijk niet onder.

Ga jij een verzoek indienen om persoonlijke gegevens van Google te laten verwijderen?

