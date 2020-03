‘Persrenders tonen Motorola Moto Edge Plus met 108 megapixel-camera’

Een betrouwbare bron heeft persrenders gepubliceerd van de aankomende Motorola Moto Edge Plus. Naast de twee kleuren van het toestel en het watervalscherm, zien we ook de vermelding van een 108 megapixel-camera.

Persrenders Motorola Moto Edge Plus

De afbeeldingen zijn geplaatst door de bekende telecominsider Evan Blass via Twitter. In twee verschillende posts zien we de aankomende Motorola Moto Edge Plus. Het gaat om varianten in het donkerblauw en donkerrood. Of dat de enige twee versies zijn die op de markt komen, is vooralsnog niet duidelijk.

Het gaat hierbij om persrenders, oftewel afbeeldingen die gebruikt kunnen worden als marketingmateriaal of door websites die het toestel gaan verkopen. Ze tonen veel gelijkenissen met eerder verschenen renders. Die waren echter gebaseerd op cad-tekeningen, oftewel blauwdrukken van de smartphone.

108 megapixel-camera aan boord

Verdere specificaties over het aankomende toestel noemt Blass echter niet. Wel zien we de aanduiding van een 108 megapixel-camera aan de achterkant. Ook Motorola gaat zo’n camera dus gebruiken, net als Samsung in de Galaxy S20 Ultra of de Xiaomi Mi Note 10.

Volgens andere geruchten is er ook een camera aanwezig van 16 megapixel, waarmee je foto’s maakt in een wijde hoek. Tot slot is er nog een 8 megapixel-camera aanwezig, waarmee je tot drie keer optisch inzoomt. In eerder verschenen specificaties werd al genoemd dat de Snapdragon 865-chip het kloppende hart wordt van dit high-end toestel. Er zou tot 12GB aan werkgeheugen aanwezig zijn en een accu van meer dan 5000 mAh.

Tot slot wordt het scherm 6,67 inch groot en heeft het een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. De ververssnelheid is 90Hz en daardoor wordt het scherm 90 keer per seconde ververst. Dat zorgt voor een fijne en vloeiende gebruikservaring. Ook is op deze nieuwe afbeeldingen het watervalscherm weer te zien, waarbij het display aan beide zijkanten erg afbuigt.

Presentatie en beschikbaarheid zijn onbekend

Wanneer Motorola het toestel gaat aankondigen, is nog onbekend. Volgens geruchten had dat moeten gebeuren op het Mobile World Congress, maar die telecombeurs werd geannuleerd vanwege het coronavirus. Als dat klopt, verwachten we ook dat we deze smartphone in Europa gaan zien.

Voor nu is er verder nog niks bekend over de aankondiging van dit nieuwe vlaggenschip. Wel heeft de fabrikant in maart al verschillende goedkope smartphones aangekondigd, zoals de Moto G8 en Moto E6s.

