Duizenden Samsung-fans tekenen petitie tegen Exynos-chipsets

Samsung moet zijn smartphones niet langer met Exynos-chipsets uitrusten. In plaats daarvan zouden Snapdragon-processoren een betere keuze zijn. Dat betoogt een online petitie, die in enkele dagen duizenden keren ondertekend is.

Petitie: stop met ‘inferieure’ Exynos

De petitie is gestart door een Samsung-fan die het bedrijf oproept om Europeanen niet langer ‘minderwaardige smartphones te verkopen’. Hij doelt daarmee op highend-toestellen van de Koreaanse fabrikant, waaronder de Samsung Galaxy S20-serie. In Europa worden deze toestellen geleverd met de Exynos 990-chipset, die door Samsung zelf gemaakt is. Buiten Europa, zoals in de VS, hebben dezelfde toestellen de nieuwe Snapdragon 865-chipset.

Om het argument kracht bij te zetten haalt de initiatiefnemer van de petitie enkele benchmark-resultaten aan. Daaruit blijkt dat de Exynos 990 het op veel punten af moet leggen tegen de Snapdragon 865, en zich eerder kan meten met de Snapdragon 855 Plus, gemaakt voor de vorige generatie highend-toestellen.

Snapdragon 865 vs Exynos 990

De Snapdragon 856 van Qualcomm is de nieuwste generatie mobiele chipsets. Momenteel komen er verschillende toestellen op de markt in het highend-segment, die zijn uitgerust met deze processor. Daar zitten nieuwe gamingsmartphones bij, zoals de Nubia Red Magic 5G of de Black Shark 3. Ook de Xiaomi Mi 10 (Pro) en de Oppo Find X2 (Pro) zijn al gepresenteerd met een Snapdragon 865.

Ondanks de eerste benchmark-resultaten zijn de Samsung Galaxy S20-toestellen met Exynos 990-processor razendsnel, zo ondervond Android Planet. “Multitasken is geen enkel probleem, alles voelt vlot aan en verschijnt razendsnel in beeld,” zo is te lezen in onze Samsung Galaxy S20 review. In de Samsung Galaxy S20 Ultra review schrijven we: “Het toestel draait iedere app en game vlekkeloos en behoort zonder twijfel bij de snelste Android-telefoons van dit moment.”

Beeldsensor voldoet ook niet

De petitie heeft niet alleen betrekking op de chipset, ook de beeldprocessor voldoet niet, zo wordt gezegd. Ook hier heeft Samsung ervoor gekozen om de Galaxy S20-familie uit te rusten met een in eigen huis ontwikkelde beeldsensor. In de VS zijn de toestellen uitgerust met een exemplaar dat afkomstig is van Sony. De initiatiefnemer geeft verder niet aan wat zijn klachten zijn over Samsung’s beeldsensor.

Er doen verschillende theorieën de ronde over waarom Samsung kiest voor verschillende chips in hun smartphones. Zo zou de in eigen huis ontwikkelde Exynos-processor zorgen voor een hogere winstmarge of zouden er ingewikkelde afspraken zijn met Qualcomm over de verkoop van chipsets. Android Planet heeft Samsung om een reactie gevraagd over het verschil in chipsets in verschillende landen en over de petitie. Zodra er antwoord is, voegen we dat toe aan het bericht.

