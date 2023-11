Opinie: Een verplicht account voor Philips Hue-lampen zorgt juist voor minder veiligheid

Om je Philips Hue-lampen te besturen heb je binnenkort een account nodig. Signify zegt dat dit belangrijk is voor je veiligheid, maar dat geldt lang niet voor iedereen.

Philips Hue-account verplicht

Philips Hue-bedrijf Signify kondigde een paar maanden geleden aan dat het binnenkort verplicht wordt om in te loggen met een Philips Hue-account om je lampen te kunnen bedienen. In de app is dat inmiddels ook duidelijk. Boven je lampen staat een uitroepteken met ‘Let op’ en de tekst ‘Hue-accounts zijn ontworpen om de beveiliging van je systeem te verbeteren. Binnenkort moet je ingelogd zijn.’

Deze beslissing is te verklaren, omdat Signify met een nieuwe productcategorie op de markt is gekomen. Naast lampen heeft het bedrijf nu ook beveiligingscamera’s onder de naam Philips Hue Secure. Deze camera’s werken samen met je lampen, door bijvoorbeeld te knipperen als visueel alarm. Met een beveiligingscamera is het natuurlijk essentieel om de beelden van een afstand te kunnen bekijken, waarvoor je een account gebruikt.

Maar mensen die geen Philips Hue-camera’s willen en enkel de slimme lampen van Signify gebruiken, moeten nu ook verplicht een account instellen. Veel gebruikers zijn daar – terecht – niet blij mee. Die zien hun beveiliging niet vooruit, maar juist achteruit gaan.

Lokaal

Het was met de lampen en app van Philips Hue tot nu toe heel goed mogelijk om alles lokaal te draaien, veilig binnen je eigen netwerk. Door een account te verplichten, moeten mensen die dat doen plots informatie in de cloud plaatsen om hun lichten te besturen, en we weten allemaal hoe onveilig onze informatie bij bedrijven in de cloud kan zijn.

Mensen die bij Signify aankloppen en mopperen over deze beslissing, krijgen terug dat het echt bedoeld is om de veiligheid te verbeteren en dat je dit nodig hebt om alles uit je lampen te halen. Bijvoorbeeld dat je de lampen kunt besturen als je zelf niet thuis bent, of spraakassistenten kunt gebruiken. Voor gebruikers die dat allemaal niet willen heeft Signify geen bevredigend antwoord.

Home Assistant

Voor iedereen die nu al hun lampen van een afstand bestuurt of lampen aan Google Home heeft gekoppeld, is er niets aan de hand. Je hebt er al voor gekozen om een account te gebruiken. Maar voor mensen die klauwen met geld hebben uitgegeven om hun huis te verlichten met lampen die ze op de meest veilige manier willen beheren, is deze beslissing een klap in het gezicht.

Gelukkig voor hen bestaan er wel andere oplossingen. Ze kunnen het Philips Hue-systeem compleet omzeilen door de lampen toe te voegen aan bijvoorbeeld Home Assistant, een open source oplossing voor een slim huis. Voor het gros van de consumenten zal dat te ingewikkeld zijn, maar iedereen die privacy en veiligheid voorop heeft staan hoeft hun lampen in ieder geval niet weg te gooien.

Huiverig

De huiverigheid om informatie in de cloud te moeten opslaan, is niet het enige waar ongemak over bestaat. We weten allemaal dat het verplichten van accounts vaak het begin is van meer veranderingen. In de techindustrie is men er massaal achter dat niet hardware, maar data en diensten de manier zijn om meer inkomsten te genereren. Ik ben huiverig voor een toekomst waarin je een abonnement moet betalen om bijvoorbeeld vaker dan twee keer per dag de kleur van je lampen te mogen veranderen.

Signify geeft geen enkele indicatie dat dit de route is die het bedrijf opgaat. Voor Philips Hue Secure betaal je een maandelijks bedrag om beelden terug te kunnen kijken, maar dat is vrij standaard in de markt van beveiligingscamera’s zonder lokale opslag.

Maar door de keuze om accounts verplicht te stellen raakt Signify in ieder geval een klein deel van zijn klanten kwijt, terwijl de rest goed kijkt naar wat de volgende beslissingen van het bedrijf zijn.

