Philips Hue-alternatieven: meer opties voor slimme lampen in je huis

Denk je aan slimme lampen in je huis, dan kom je al snel hij Philips Hue uit. Toch hoeft dat niet. Er zijn namelijk ook allerlei interessante Philips Hue-alternatieven op de markt verkrijgbaar.

Een licht schijnen op Philips Hue-alternatieven

Het Nederlandse bedrijf Signify heeft het goed voor elkaar, want zijn Philips Hue staat bijna synoniem voor slimme lampen in huis. Het aanbod blijft maar groeien en aan die lampen hangt vaak een flink prijskaartje.

Maar de markt voor slimme lampen is groter dan enkel Philips Hue. Er zijn goedkopere lampen, lampen in andere vormen en meer verkrijgbaar. We zetten de meest interessante merken op een rij.

LSC

De goedkoopste optie voor slimme lampen vind je bij de Action in de vorm van LSC Smart Connect. Je hebt dan de keuze uit heel wat verschillende lampen. Er zijn slimme ledlampen, slimme plafondlampen, slimme ledstrips en er is zelfs een buitenschijnwerper.

De mogelijkheden zijn alleen wel beperkt. Zo kun je deze producten alleen verbinden met het verouderde 2,4 GHz-wifi. Je kunt ook geen klantenservice verwachten. Er is geen LSC-helpdesk of iets dergelijks waar je naar kunt bellen. Ook is de LSC Smart Connect-app heel twijfelachtig, omdat de app allerlei informatie over je verzamelt en naar China stuurt. Hoe jouw gegevens worden beveiligd wordt daarbij nauwelijks vermeld.

Verbinding: Wifi.

Wifi. Voordelen: Goedkoop en bij de Action te koop.

Goedkoop en bij de Action te koop. Nadelen: Beperkte mogelijkheden en twijfelachtige privacy.

IKEA Tradfri

Zoek je een goedkopere optie dan Philips Hue, maar vind je het ook belangrijk dat het qua veiligheid allemaal in orde is: dan is de Tradfri-lijn van IKEA een goede optie. Je hebt niet de keuzeopties die Philips Hue wel biedt. Qua design is Tradfri namelijk erg beperkt. Je kunt de lampen in standaard formaten kopen, maar je moet de rest (zoals lampenkappen) altijd zelf uitzoeken.

Aanvankelijk werkten de lampen via de Tradfri-verbindingshub, maar tegenwoordig heb je een Dirigera-hub nodig. Dat komt doordat deze nieuwe hub ook Matter ondersteunt.

Verbinding : Zigbee, Matter.

: Zigbee, Matter. Voordelen : Goedkoop en betrouwbaar.

: Goedkoop en betrouwbaar. Nadelen: Weinig keuzeopties.

Nanoleaf

Hoewel Nanonleaf ook normale lampen aanbiedt, valt dit merk voornamelijk op door de wandlampen die je aan elkaar kunt koppelen om vormen te creëren. Dat kan met hexagons, driehoeken of vierkanten. Zo creëer je jouw unieke slimme lamp.

Verbinding: Thread, Matter.

Thread, Matter. Voordelen: Unieke vormen.

Unieke vormen. Nadelen: Hoge prijs.

WiZ

Het is een beetje verwarrend, maar Signify verkoopt naast Philips Hue-lampen ook WiZ-lampen. Het grootste verschil met Philips Hue, is dat je met WiZ geen bridge hoeft te gebruiken. Een nadeel daarvan is dat veel lampen je wifi-netwerk volzetten.

Signify breidt de mogelijkheden van deze WiZ-lampen steeds verder uit. Zo is het sinds afgelopen zomer mogelijk om de lampen te synchroniseren met het ritme van muziek en zijn er led-strips aan het aanbod toegevoegd.

Verbinding: Wifi.

Wifi. Voordelen : Goedkoper dan Philips Hue, steeds meer leuke functies.

: Goedkoper dan Philips Hue, steeds meer leuke functies. Nadelen: Minder soorten lampen, door wifi minder geschikt als je veel lampen wil installeren.

Yeelight

Xiaomi biedt met Yeelight een goedkoop alternatief voor Philips Hue. Deze wifilampen zijn er in allerlei soorten en maten. Van lampgordijnen tot klokken, van kaarsen tot een soort Nanoleaf-achtige panelen. Je kunt zelfs een pakket kopen om je hele huis in de kerstsferen te hullen.