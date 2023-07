Philips Hue voor buiten: zo werkt slimme verlichting in je tuin

Philips Hue kennen we voornamelijk van de verlichting voor je slimme huis, maar Signify heeft ook een reeks lampen voor buiten. In dit artikel leggen we niet alleen uit hoe Philips Hue in de tuin werkt, maar ook wat er zoal beschikbaar is.

Philips Hue buiten: zo maak je een slimme tuin

Zit je deze zomer lekker buiten, dan is de sfeer al snel weg als de zon ondergaat. Door slimme verlichting toe te voegen aan je tuin, houd je het ook in de donkere uurtjes gezellig. Een populaire optie voor slimme verlichting is natuurlijk Philips Hue. De lampen van Signify worden tegenwoordig niet alleen gebruikt voor het slimme huis, maar ook de slimme tuin.

Zo werkt Philips Hue buiten

Philips Hue werkt buiten vergelijkbaar met binnen. De lampen installeer en voorzie je van stroom, waarna je ze verbindt met de Philips Hue Bridge. Zonder Bridge kun je de buitenlampen niet besturen.

De lampen hebben netspanning nodig, of werken via laagspanning. Lampen op netspanning sluit je aan via de stroomdraden in je huis. Met lampen op laagspanning ben je flexibeler en heb je tevens minder handigheid nodig. Die sluit je namelijk makkelijk aan door kabels aan elkaar te draaien. Met een enkele adapter kun je een hele reeks lampen van stroom voorzien.

Handig is dat je de lampen vervolgens kunt automatiseren, zodat ze bijvoorbeeld automatisch aan gaan als de zon onder gaat. Ook kun je de lampen combineren met een sensor, zodat ze aan gaan bij beweging.

Philips Hue voor buiten in de praktijk

In de praktijk is het aanleggen van Philips Hue voor buiten wat meer werk dan binnen. In huis slimme lampen installeren is makkelijk, omdat de stroomdraden meestal al op de juiste plek in de muur zitten, of omdat je gewoon een stopcontact kunt gebruiken.

Bij Philips Hue voor buiten moet je, afgezien van de muurlampen die je via stroomdraden aansluit, ook nadenken over zaken als: heb ik een stopcontact buiten? Hoe kan ik deze draden uit het zicht door de tuin laten lopen en waar verstop ik die dikke adapter?

Philips Hue-lampen zijn een behoorlijk investering, dus het is slim om over deze zaken na te denken voordat je producten aanschaft.

Wat kun je zoal gebruiken?

Signify heeft inmiddels een behoorlijke verscheidenheid aan lampen voor buiten, waaronder allerlei soorten wandlampen. Maar er is veel meer. We hebben enkele opvallende en nieuwe Philips Hue-lampen voor in de tuin getest.

Philips Hue Go: neem binnen mee naar buiten

Een nieuwe toevoeging aan het aanbod is de Philips Hue Go Table Lamp. Deze lamp kun je zowel binnen als buiten gebruiken. Het is een draagbaar lampje dat je binnen op een laadstation plaatst en vervolgens buiten uren lang kunt gebruiken.

Niet alleen valt de Go Table Lamp op doordat die als enige lamp zowel binnen als buiten gebruikt kan worden, maar ook door het speelse design. Philips Hue-lampen zijn meestal strak en serieus, maar maar de Go Table Lamp oogt als een vrolijk, klein schemerlampje.

De lamp kun je met een Philips Hue Bridge verbinden voor precieze controle, maar dat hoeft niet. Je kunt ook gewoon de knop bovenop de lamp gebruiken om tussen een aantal vooraf geprogrammeerde kleuren te wisselen. Vooral leuk is de optie om de lamp te laten flikkeren, alsof er een vuurtje brandt.

Een nadeel is dat je niet kunt zien wanneer de batterij op is. Ook is het geen goedkope lamp.

De Philips Hue Go heeft een adviesprijs van 159.99 euro.

Philips Hue Lily: veelzijdig tuinlampje

De Philips Hue Lily is één van de leukste lampjes om in je tuin te hebben. Dat komt door de veelzijdigheid van deze kleine spot. Het lampje is namelijk in de grond te steken en een kant op te richten, maar ook ergens te monteren. Daarvoor draai je het lampje op een ander voetje.

Je kunt de Lily bijvoorbeeld in de grond onder een boom steken en naar boven richten, om de boom te verlichten. Je kunt de Lily ook draaien, om een ander deel van de tuin, een muur of een schutting van licht te voorzien. Daarvoor kun je uiteraard alle kleuren van de regenboog gebruiken.

De Lily maakt gebruik van laagspanning, wat betekent dat je wel een vrij dikke kabel moet wegwerken.

De Philips Hue Lily heeft een adviesprijs van 149,99 inclusief adapter, of 109,99 euro voor alleen de lamp.

Philips Hue Lightstrip Outdoor: lichtslang in de tuin

Philips Hue staat natuurlijk ook bekend om de ledstrips, maar die kun je niet zomaar buiten ophangen. Daarvoor heeft Signify de speciale Lightstrip Outdoor bedacht, die met weer en wind licht blijft geven.

De Lightstrip installeer je door klemmen in de muur of het hout te bevestigen en daar de strip in te klikken, of je legt de Lightstrip als een slang door je tuin heen. Deze lamp is daardoor niet alleen qua vorm, maar ook qua toepassingen flexibel.

De Philips Hue Lightstrip Outdoor maakt ook gebruik van laagspanning, waardoor je wel moet nadenken waar je een extra adapter en de kabel verstopt.

De Philips Hue Lightstrip Outdoor heeft een adviesprijs van 139,99 euro voor 2 meter, en 239,99 euro voor 5 meter.

Philips Hue Lucca: op een sokkel

Om niet alleen de moderne tuinlampen met laagspanning te testen, zijn we ook aan de slag gegaan met een Philips Hue Lucca. Lucca is de naam voor een hele reeks lampen met een vergelijkbaar design: eentje voor aan de muur en twee sokkellampen van verschillende hoogtes. We hebben de kleine sokkellamp geprobeerd.

Een Lucca is vergelijkbaar met Philips Hue voor binnen. Je draait er zelf een lampje in en verbindt de lamp via netspanning. Een groot verschil is dat de Lucca waterdicht is.

Vergeleken met de andere lampen die we hebben getest, is zo’n Lucca veel prominenter aanwezig in je tuin. Deze verstop je niet, maar laat je echt zien. Het design moet je daarom wel liggen.

Het grote voordeel van een Philips Hue-sokkellamp in plaats van een normale sokkellamp is natuurlijk dat je deze ook met de Philips Hue Bridge kunt verbinden en zo kunt besturen of automatiseren. Let wel op: de Lucca doet alleen wit licht.

De Philips Hue sokkellamp heeft een adviesprijs van 129,99 euro.

Helaas niet op zonne-energie

Tegenwoordig zijn lampen op zonne-energie erg in trek. In elke bouwmarkt, Action of andere winkel met tuinspullen, kom je een hoop opties tegen. Het is een handige technologie, omdat je zo geen draden hoeft te verstoppen er geen stroom wordt verbruikt.

Door de technologie achter de Philips Hue-lampen, is het onwaarschijnlijk dat zonne-energie snel aan deze lampen wordt toegevoegd. Elke keer als de stroom wordt onderbroken, moet de lamp opnieuw connectie zoeken. Het stroomverbruik van Philips Hue-lampen is gelukkig erg laag.

