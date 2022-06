Nieuwe Philips Hue-lampen voor je slimme huis zet je op de rails

Signify introduceert met Philips Hue Perifo een nieuw systeem om lampen op te hangen. En dit zijn nog meer nieuwe Philips Hue-producten voor je slimme huis.

Philips Hue Perifo railverplichting en meer nieuws

Signify heeft een nieuwe productgroep onthuld in zijn Philips Hue-lijn. Philips Hue Perifo is een nieuwe manier om slimme lampen op te hangen in je huis. Dat gebeurt via een rails die je aan de muur of het plafond bevestigt. Vervolgens klik je daar de lampen in. Dat kunnen spots zijn, maar ook hanglampen of een lichttube die oogt als een tl-buis.

Stukken rails kun je aan elkaar klikken tot vijftien meter lang en je kunt er maximaal achttien verschillende lampen in stoppen. Door dit systeem bepaal je zelf op welke plek je de lampen hangt en kun je dat later makkelijk weer aanpassen als het toch niet bevalt. Ook is het makkelijk om later lampjes toe te voegen zonder dat je extra hoeft te boren.

De Philips Hue Perifo rails en alle bijpassende lampen verschijnen aan het einde van de zomer in zwart of wit in prijzen tussen de 49,99 euro en 599,99 euro.

Wakker worden met zonlicht

Signify introduceert daarnaast een nieuwe zonsopkomstfunctie voor zijn gradientlampen. Zie het als een Philips Wake Up Light, maar dan voor de gradientlampen van Philips Hue.

Het idee is dat je langzaam wordt gewekt met de kleuren van een opkomende zon. Door de gradient komen de kleuren ook echt van onder naar boven opzetten. Verschillende gradientlampen kunnen tevens gecombineerd worden tot één grote zonsopkomst in de slaapkamer.

Nieuw zijn Philips Hue Signe-gradientlampen met een eiken onderkant, zowel als tafellamp (239,99 euro) en vloerlamp (349,99 euro).

Nieuwe tafellamp voor buiten en een draaiknop

Ook nieuw is de Philips Hue Go draagbare tafellamp, een lampje met een traditioneel lampenkapdesign. Je kunt de lamp binnen op het laadstation plaatsen en daarna draadloos buiten neerzetten waarna het lampje van 6 tot 48 uur lang licht kan tonen. De gebruiksduur ligt aan de sterkte van het licht.

De lamp heeft een metalen constructie en een siliconen gedeelte om het apparaatje op te pakken. Het is niet de bedoeling om de lamp buiten te laten staan als het regent, maar een beetje spetters kan geen kwaad. De Philips Hue Go-tafellamp is eind komende zomer in zwart en wit verkrijgbaar voor 149,99 euro.

De nieuwe Tap dial switch is een knop om alle lampen mee te besturen en bestaat uit vier knoppen en een draaiknop met tactische feedback waarmee je kunt dimmen. Deze knop kost 49,99 euro.

Matter

Daarnaast heeft Philips Hue bevestigt dat al zijn producten zullen samenwerken met Matter, de nieuwe standaard voor het slimme huis. Via de Philips Hue Bridge, waarmee de slimme lampen communiceren, zijn alle oude en nieuwe producten te combineren met Matter. Ook de allereerste lamp die ooit onder deze naam werd uitgebracht.

