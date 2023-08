Philips Hue Secure: nieuwe beveiligingscamera werkt samen met je lampen

Signify introduceert een beveiligingscamera die samenwerkt met de slimme lampen en sensoren in je huis. Dit moet je weten over Philips Hue Secure.

Philips Hue Secure: camera werkt samen met je lampen

Naast slimme verlichting voor huis en tuin, stort Signify zich met Philips Hue nu ook op de beveiliging van die plekken via een nieuwe camera. De Philips Hue Secure werkt samen met de lampen en sensoren die je al hebt.

Zodra je via de Philips Hue-app de beveiliging van je huis activeert, krijg je een melding als er iemand via de camera te zien is of als een sensor in huis beweging detecteert. Vervolgens kun je in de app een alarm activeren, waarbij alle Philips Hue-lampen in je huis gaan knipperen en de camera geluid maakt.

Philips Hue benadrukt dat privacy van groot belang is bij het gebruik van deze camera. Alle beelden worden via end-to-end-encryptie versleuteld, zodat niemand behalve jij kan kijken wat er te zien is.

Signify introduceert tevens een compleet nieuwe sensor, die je op een raam of deur kunt bevestigen om via de app te zien of deze open staat. De sensor bestaat uit twee losse delen die via magneten met elkaar in contact staan.

De stap naar beveiliging is niet geheel onverwacht van Signify. In de Philips Hue-app staat al de optie om je lampen automatisch aan en uit te laten gaan als je niet thuis bent. Daardoor is er een kleinere kans dat dieven een kijkje nemen.

Kleuren en prijzen

De Philips Hue Secure-camera is vanaf komende herfst verkrijgbaar in zwart of wit, met of zonder kabel. De camera werkt zowel binnen als buiten en kan onder andere via een grondspies in de grond worden gestoken. Ook wordt er een camera inclusief verstraler uitgebracht, om ongenode gasten te begroeten met een groot licht. De camerabeelden kun je in 1080p bekijken en de camera kan mensen, dieren, voertuigen en pakketjes herkennen.

De bedrade versie van de Philips Hue Secure-camera is komende herfst vanaf 199,99 euro verkrijgbaar. De draadloze versie kost 249,99 euro. Wil je er een verstraler bij, dan betaal je 349,99 euro. De nieuwe contactsensor voor ramen en deuren kost 39,99 per stuk. Om een archief van je beelden te kunnen bekijken, heb je een abonnement nodig van minimaal 3,99 euro per maand of 39,99 euro per jaar.

Matter

Philips Hue heeft ook nog wat kleine nieuwtjes. Zo zijn er vanaf september nieuwe Philips Hue Festavia-lampen verkrijgbaar om in de kerstboom of buiten te hangen, tot 40 meter lang. Daarnaast zal de update voor Matter, de nieuwe standaard voor het slimme huis, in september worden uitgerold voor de Philips Hue Bridge.

Meer van Philips Hue

Met Philips Hue kun je al langer meer dan enkel je huis verlichten. Zo kun je de slimme lampen ook in je tuin zetten en de muziek van je Samsung-smartphone syncen met je verlichting.