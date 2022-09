Sync muziek op je Samsung met je lampen en nog 4 Philips Hue-vernieuwingen

Philips Hue werkt later dit jaar samen met je Samsung-smartphone om muziek te synchroniseren. Daarnaast zijn er nog vier interessante Philips Hue-vernieuwingen aangekondigd.

Philips Hue SmartThings-synchronisatie en nog 4 vernieuwingen

Tien jaar geleden werd het eerste slimme lampje van Philips Hue uitgebracht. Inmiddels zijn we zover dat de talloze verschillende soorten lampen meedansen met je muziek of je games. In beide categorieën heeft Philips Hue-bedrijf Signify iets nieuws.

Allereerst werkt Philips Hue later dit jaar samen met SmartThings van Samsung, zodat je makkelijk de muziek op je Samsung-smartphone kunt synchroniseren met je lampen. Dat gebeurt via de Music Sync-functie in de SmartThings-app.

Lightstrip voor pc-games

Voor gamers introduceert Signify een Philips Hue Play ‘gradient lightstrip’ voor de pc. Dat is een lichtbuis die je aan de achterkant van je monitor plakt, waarna de gebeurtenissen op het scherm doorlekken naar de muur achter het scherm. Bijvoorbeeld als je in een game een fakkel vasthoudt en die rechtsboven in beeld te zien is, zal de Light Strip aan de achterkant van je monitor alleen rechtsboven geel oplichten.

De lightstrip is geschikt voor één monitor van 24/27-inch (149,99 euro) of 32/34-inch (169,99 euro). Je kunt ook drie monitoren tegelijk van licht voorzien als dit drie schermen van 24/27-inch zijn (259,99 euro). Deze lightstrips zijn vanaf 13 september verkrijgbaar.

Philips Hue werkt vanaf nu ook samen met pc-maker Corsair, zodat de Philips Hue-lampen en alle lampjes in de Corsair-producten samenwerken. Je kunt tevens je lampen synchroniseren met de status van je pc. Bijvoorbeeld dat de lamp roder wordt als de temperatuur van de cpu stijgt.

Hue-sync-app verdwijnt en Hue-app krijgt nieuwe tab

Syncen met de Philips Hue Sync Box hoeft straks niet meer met een losse app. De functie wordt gewoon onderdeel van de Philips Hue-app in een aparte Sync-tab. Deze update rolt in het vierde kwartaal van dit jaar uit. De Hue-sync app zal dan uit de Play Store verdwijnen.

Aanwezigheidsautomatisering: net doen alsof je thuis bent

Handig is ook een komende nieuwe functie in de Hue-app. Zodra je op vakantie gaat, kun je in de app een schakelaartje overhalen waarna je lampen de illusie geven dat je thuis bent. Je selecteert welke kamers en welke lampen aan en uit moeten gaan. De aanwezigheidsautomatisering wordt in september toegevoegd.

Nieuwe Lightguide-lampen

Ook opvallend zijn de nieuwe Philips Hue Lightguide-lampen, in drie verschillende vormen: een driehoek, ronde bol en ovale bol. Het licht lijkt in deze lampen uit een kort stokje in het midden te komen. Dit stokje is in verschillende kleuren te veranderen. De Light Guide Bulbs zelf zijn verkrijgbaar in wit en zwart.

De nieuwe lampen zijn in een standaard fitting te draaien, of te combineren met het railssysteem dat eerder dit jaar is aangekondigd. De Lightguide-lampen zijn iets helderder dan de filamentlampen van Philips Hue en kosten tussen de 84,99 euro en 99,99 euro. Ook voor deze lampen moet je wachten tot het vierde kwartaal van dit jaar.

