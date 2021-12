Deze Philips-smartphone kost omgerekend maar 69 euro

Philips heeft in China een nieuwe smartphone uitgebracht, met een adviesprijs van omgerekend slechts 69(!) euro. Desondanks beschikt het toestel over een aantal handige functies.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de Philips PH1: slechts 69 euro

Bij de naam Philips zul je waarschijnlijk niet direct denken aan smartphones, maar desondanks heeft het bedrijf een smartphone gepresenteerd. Het gaat om de Philips PH1, die in China is getoond en daar een adviesprijs van 499 yuan krijgt. Omgerekend komt dit neer op iets meer dan 69 euro. Een versie met meer opslagruimte kost omgerekend 107 euro. Het is onduidelijk of het apparaat ook naar Europa komt.

De Philips-telefoon is dus heel goedkoop, maar dat betekent niet per se dat de specificaties enorm tegenvallen. Het toestel heeft bijvoorbeeld een groot 6,5 inch-scherm met een hd-resolutie en kleine notch bovenin. In de inkeping zit een bescheiden 5 megapixel-selfiecamera, terwijl voor het maken van normale foto’s een dubbele camera achterop aanwezig is.

Het gaat om een 13 megapixel-hoofdcamera en 2 megapixel-dieptesensor. Laatstgenoemde verzamelt diepte-informatie, waardoor plaatjes met een scherptediepte-effect gemaakt worden. De achtergrond is dan extra wazig, zodat de voorgrond er juist extra uitspringt. Ook heeft de Philips PH1 een ruime 4700 mAh-accu (zonder snelladen), usb-c-poort én een koptelefoonaansluiting.

Geen vingerafdrukscanner

De goedkope telefoon verschijnt in verschillende kleurtjes (blauw, zwart en rood), waarbij de camera’s op de achterkant een glimmend randje hebben. Het ontgrendelen gaat via gezichtsherkenning, want een vingerafdrukscanner ontbreekt. De aan/uit- en volumeknoppen zitten aan de rechterkant van de behuizing en het is mogelijk om twee simkaarten in de PH1 te stoppen.

Zoals je van een smartphone van nog geen 70 euro zou verwachten, is de hardware niet echt krachtig. Onder de motorkap van de Philips PH1 zit een simpele Unisoc T310-chip met 4GB RAM en 32/64GB aan opslagruimte. Het is niet mogelijk om het opslaggeheugen uit te breiden. Ook weten we niet op welke Android-versie het toestel draait. Mogelijk is dit Android Go, een speciale versie van het besturingssysteem voor telefoons met langzame hardware.

Houd Android Planet in de gaten om altijd op de hoogte te zijn van de nieuwste smartphones. Schrijf je vlug in voor onze nieuwsbrief en download de gratis Android Planet-app. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook en Instagram.