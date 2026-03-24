Dit grote televisiemerk stopt met Google TV (en dit merk je ervan)

Philips gaat geen televisies meer verkopen met Google TV. Hiermee neemt het bedrijf afscheid van de Amerikaanse dienst en maakt het de switch naar een Europees besturingssysteem: Titan OS.

Dit is Titan OS

Titan OS is een relatief nieuw besturingssysteem uit Europa, opgericht in 2022 en gevestigd in Barcelona. Het systeem wordt vooral gebruikt door fabrikanten die meer controle willen over hun data en inkomsten en minder afhankelijk willen zijn van grote techbedrijven, met name uit de Verenigde Staten of China.

Waarom de overstap?

Voor de buitenwereld lijkt de controle over data en de verbeterde privacy wellicht de belangrijkste reden dat Philips switcht van Google TV naar Titan OS. Toch speelt er ook iets anders mee. Dat is namelijk dat TP Vision (het bedrijf verantwoordelijk voor de ontwikkeling, productie en marketing van televisies en autoproducten van Philips) van Titan OS meer geld zou krijgen voor getoonde advertenties dan bij Google TV.

Titan OS is ooit opgericht als een alternatief waarbij fabrikanten van televisies wél meeprofiteren van advertentie-inkomsten. Merken die Google TV standaard aanbieden op tv’s, zien deze inkomsten rechtstreeks naar Google gaan. De overstap is dus commercieel aantrekkelijk voor Philips.

Voordelen van Titan OS

Titan OS is gebaseerd op Linux. Eigenaren van slimme televisies die draaien op Titan OS, vinden over het algemeen dat het besturingssysteem een paar overduidelijke voordelen heeft:

Souplesse : zelfs op goedkopere televisie worden minder haperingen opgemerkt dan bij zwaardere systemen;

: zelfs op goedkopere televisie worden minder haperingen opgemerkt dan bij zwaardere systemen; Snelheid : apps openen relatief snel en zappen tussen functies voelt snappy;

: apps openen relatief snel en zappen tussen functies voelt snappy; Duidelijke interface: simpele menu’s zorgen ervoor dat iedereen gemakkelijk z’n weg vindt naar de instellingen.

Die snelheid en souplesse komt omdat – in tegenstelling tot tv-besturingssystemen met native apps – Titan OS web-based (cloud-based) is. Het idee hierachter is dat je apps niet lokaal op je slimme televisie hoeft te installeren, wat geheugen scheelt en tot betere en soepelere prestaties kan leiden.

Nadelen van Titan OS

Toch zitten er ook nadelen aan Titan OS. Gebruikers klagen onder andere over het relatief beperkte app-aanbod, minder goede integratie met andere ecosystemen en het feit dat Google Cast niet meer werkt. Daarnaast is Titan OS relatief nieuw, wat onzekerheid over de toekomst van het systeem met zich kan meebrengen. Het is immers nog geen gevestigde naam.

Toch heeft Philips nu aangekondigd dat de volledige line-up van het merk in 2026 gebruik gaat maken van Titan OS. Het gaat hierbij vooral om de high-end televisies, want goedkopere modellen en een flink deel van de middenklassers waren sinds 2024 al over op het nieuwe besturingsysteem.

Dit betekent de overstap voor jouw tv

Heb je een Philips-televisie aan de muur hangen die momenteel Google TV heeft ? Dan verandert er niets voor jou. Maar, het wordt wel lastig om een nieuwe Philips-televisie te kopen die nog Google TV heeft. Als dat systeem je voorkeur heeft, kun je dus beter een televisie uit 2025 (of nog ouder) aanschaffen. Gebruikers melden dat grote apps als Netflix, YouTube, Disney+ en inmiddels ook NPO Start beschikbaar zijn. Op het moment van schrijven ontbreken populaire diensten als Spotify en SkyShowtime nog wel.

Titan garandeert tot tien jaar beveiligingsupdates. Omdat Titan OS een Europees platform, belooft het betere privacygaranties dan Google. Wat je daar als televisiekijker precies van gaat merken, is minder datadeling, explicietere privacy-instellingen en geen verplicht Google-account bij installatie.

Als jij een slimme tv van Philips hebt, horen we graag van welk besturingssysteem die nu gebruikmaakt. En als je zowel Google TV als Titan OS kent, vertel ons dan jouw favoriet!