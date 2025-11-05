Pas deze herfst extra goed op voor deze 6 phishingaanvallen

De beste verdediging tegen phishing is kennis. Wees daarom deze herfst extra alert op deze phishingaanvallen.

Phishing herfst 2025: let hier extra goed op

Phishingaanvallen blijven nooit lang hetzelfde. Kwaadwillenden maken gebruik van de actualiteit om slachtoffers te maken met slim bedachte, nieuwe trucs. Kennis over deze oplichterij is het beste wapen om ervoor te zorgen dat jij er niet intrapt.

De Fraudehelpdesk verzamelt meldingen over actuele phishingaanvallen, waardoor duidelijk wordt waar je de komende tijd extra alert op moet zijn. Daarnaast komen bepaalde aanvallen jaarlijks terug, zoals dit seizoen rond Black Friday.

1. Black Friday

Black Friday zit er weer aan te komen: de periode waarin iedereen jaagt op de beste koopjes. Deze periode is ook voor kwaadwillenden een feestje, omdat mensen sneller geneigd zijn om op aanbiedingen te klikken waar je snel bij moet zijn.

Toch kan er op deze manier ook op jou worden gevist om je geld of gegevens te pakken te krijgen. Dat gebeurt via nepaanbiedingen in e-mails of in advertenties, maar er worden ook complete nepwinkels opgezet. Let dus goed op bij welke webshop jij je gegevens achterlaat.

2. Thuisbatterij (met geheim abonnement)

Nu de saldering van zonnepanelen wordt afgeschaft, hebben steeds meer mensen interesse in een thuisbatterij. Daar wordt slim op ingespeeld door kwaadwillenden. Die bellen met een goede deal en zeggen binnenkort langs te komen voor een offerte. Omdat het (nep)bedrijf niet wil dat hun werknemer voor een dichte deur staat, moet je 250 euro overmaken als borgsom.

Daar houdt het niet op, want als mensen erin trappen en betalen krijgen ze in een later gesprek te horen dat ze eigenlijk een abonnement zijn aangegaan. Al snel zal er ook met een deurwaarder worden gedreigd.

3. Klusbedrijven

Een bekende manier om mensen op te lichten, is om als klusbedrijf na afloop enorme bedragen te rekenen. Bijvoorbeeld aan iemand die zichzelf buitengesloten heeft en snel een slotenmaker nodig heeft. Deze vorm van oplichting breidt zich naar steeds meer diensten uit. De Fraudehelpdesk krijgt meldingen over onder andere ongediertebestrijders en installatiebedrijven.

Let daarom goed op als je een klusjesman zoekt via Google. De Fraudehelpdesk raadt aan om niet de bovenste resultaten direct te bellen, maar eerst recensies te controleren en het bedrijf bij de Kamer van Koophandel te checken. Ook is het heel belangrijk om vooraf een prijs af te spreken.

4. Een smartphone van Amazon

Mensen krijgen telefoontjes die van Amazon lijken te komen. Het is een bandje, waarin wordt verteld dat de persoon een smartphone heeft besteld, terwijl dit helemaal niet het geval is. Gelukkig kun je de bestelling annuleren via een keuzemenu.

Je krijgt dan iemand te spreken die je helpt om een app te installeren zodat je de bestelling kunt annuleren. Met deze applicatie kunnen de kwaadwillende echter je apparaat op afstand besturen.

5. Winacties

Winacties zijn populair, want voor een klein bedrag kun je kans maken op een grote prijs. Deze populariteit wordt misbruikt via nepacties, die je tegenkomt in je e-mail, via sociale media en zelfs bij je aan de deur. Als je dan betaalt met een creditcard om mee te doen, zit je waarschijnlijk zonder het te weten aan een duur abonnement vast.

6. Vodafone

Vodafone-klanten zeggen gebeld te worden door de provider, die aangeeft dat hun toestel een update nodig heeft om te voldoen aan nieuwe wetgeving. Die update wordt aangeboden via een linkje of een app.

De gevolgen kunnen groot zijn. Zo kan die app een manier zijn om met je smartphone mee te kijken, of die zelfs over te nemen. Ook kan er malware worden geïnstalleerd. Slachtoffers die zich bij de Fraudehelpdesk hebben gemeld, laten weten dat er met deze methode geld van hun rekening is afgeschreven.

Wat moet je doen als slachtoffer?

Ben je slachtoffer geworden van phishing? Dan is het niet verstandig om dat stil te houden. Maak altijd melding bij de Fraudehelpdesk, waar je ook informatie krijgt over verdere acties die je moet ondernemen.

Daarnaast helpen we je op Android Planet natuurlijk graag op weg met een dosis kennis. Zo vertellen we wat quishing en vishing is. We helpen je ook om adware, virussen, ransomware en spyware op je telefoon te voorkomen.