Pas deze winter extra goed op voor deze 6 phishingaanvallen

Kennis is de beste verdediging tegen phishing. Daarom zetten we enkele actuele phishingaanvallen op een rij waar je deze winter extra alert op moet zijn.

Phishing winter 2026: wees alert

Denken dat je nooit slachtoffer zult worden van phishing is naïef, want de aanvallen worden steeds beter. Daarom zetten we enkele actuele thema’s rond phishing op een rijtje, zodat je extra alert kunt zijn. Deze aanvallen zijn bekend doordat de Fraudehelpdesk meldingen verzameld van mensen die phishing zijn tegengekomen of er zijn ingetrapt.

1. Noodstroomvoorziening

Mensen worden gebeld door iemand die zich voordoet als een energiemaatschappij of de overheid, met het bericht dat er een thuisbatterij geïnstalleerd moet worden als noodstroomvoorziening.

De persoon aan de andere kant van de lijn wijst daarvoor slim naar het boekje over noodpakketten dat iedereen heeft ontvangen. De beller stelt onder andere dat de batterij verplicht is en je een boete kunt krijgen als je deze niet aanschaft. Uiteraard is dit niet het geval.

2. Berichten via Booking.com

Een blijvend probleem is dat mensen een kamer of woning boeken via Booking.com en vervolgens via het berichtensysteem van de dienst phishingberichten krijgen. Dit lijkt echt, omdat het binnen Booking.com gebeurt. Ook wordt de daadwerkelijke datum genoemd waarop je accommodatie is geboekt.

In dit soort berichten wordt vaak om een verificatie van betaalgegevens gevraagd. Mensen die daarin meegaan geven kwaadwillenden hun persoonsgegevens, creditcardnummer of zelfs geld. Neem daarom altijd contact op met Booking.com of de plek waar je een verblijf hebt hebt gereserveerd als je een dergelijk bericht ontvangt.

3. Europol en kinderporno

Mensen krijgen e-mails die uit naam van Europol lijken te komen. In deze berichten staat dat de ontvanger mogelijk in bezit is van kinderporno. Dat is een kwalijke aanklacht. De mensen achter de phishingmail geven je 24 uur om je onschuld te bewijzen.

Dit is een typisch voorbeeld van hoe er een idee van haast wordt gecreëerd, waardoor je minder goed gaat nadenken. Zo wordt er in de mail gevraagd om snel een kopie van je paspoort te versturen, wat je absoluut niet moet doen. Als je een kopie van je paspoort ergens naartoe moet sturen, gebruik dan altijd de KopieID-app van de Rijksoverheid.

4. Bitvavo

De Fraudehelpdesk krijgt verschillende meldingen binnen van mensen die sms’jes krijgen die van cryptoplatform Bitvavo lijken te komen. Hierin staat een waarschuwing, dat iemand anders op hun account ingelogd lijkt te zijn vanuit het buitenland.

Je moet dan een telefoonnummer bellen om het op te lossen. De persoon aan de andere kant van de lijn heeft als doel om toegang te krijgen tot je account, om zo je saldo te stelen.

5. Haardhout

Doordat het nu extra koud is, wordt er op verschillende manieren geprobeerd om mensen haardhout te laten kopen. Vaak via websites, waar mooie aanbiedingen op staan. Het hout zul je echter nooit krijgen. Koop dus alleen haardhout via een betrouwbare partij.

6. Wero

Iets waar je de komende jaren sowieso extra alert op moet zijn, is phishing rondom de overstap van iDeal naar Wero. Je kunt er vanuit gaan dat kwaadwillenden de verwarring rond deze overstap gaan gebruiken om mensen in de val te laten lokken.

Wat moet je doen als slachtoffer?

Ben je slachtoffer geworden van phishing? Dan is het niet verstandig om dat stil te houden. Maak altijd melding bij de Fraudehelpdesk, waar je ook informatie krijgt over verdere acties die je moet ondernemen.

Daarnaast helpen we je op Android Planet natuurlijk graag op weg met een dosis kennis. Zo vertellen we wat quishing en vishing is. We helpen je ook om adware, virussen, ransomware en spyware op je telefoon te voorkomen.