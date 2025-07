Pas deze zomer extra op voor deze 6 phishingaanvallen

De beste verdediging tegen phishing is kennis, dus daarom vertellen we je voor welke phishingaanvallen je extra alert moet zijn in de zomer van 2025.

Phishing zomer 2025: wees hier extra alert op

Het is gevaarlijk om te denken dat je nooit in phishing zult trappen, omdat de aanvallen steeds realistischer worden. Kwaadwillenden verzinnen telkens nieuwe listen en spelen daarbij vaak in op de actualiteit. Daarom helpt het om te weten wat er speelt, voor jezelf en om de mensen om je heen te waarschuwen.

Actuele meldingen over phishingaanvallen worden door de Fraudehelpdesk verzameld. Daardoor wordt duidelijk waar je de komende tijd extra alert moet zijn.

1. Alles rond vakanties

Een algemene waarschuwing die we je voor deze maanden willen meegeven, is dat je extra alert moet zijn op sms’jes, e-mails en telefoontjes die te maken hebben met vakanties.

Denk daarbij niet alleen aan mooie aanbiedingen voor bijzondere reizen, maar vooral zaken die met urgentie worden gebracht. Zoals dat er iets is met je vliegticket of verzekering en je snel moet reageren voordat je vakantie in de soep loopt. Klik nooit ergens op zonder eerst goed na te denken.

2. Oplichting visum

Een specifiek voorbeeld daarvan is dat je opgelicht kunt worden bij het aanvragen van een visum of een Electronic Travel Authorisation (ETA). Zo’n ETA is tegenwoordig verplicht als je naar het Verenigd Koninkrijk reist.

Op deze website vind je alle informatie en linkjes naar de juiste websites om dit soort documenten aan te vragen. Anders loop je een grote kans bij een oplichter terecht te komen, waarmee je allerlei gegevens en misschien zelfs geld deelt.

3. Aanbieding Kruidvat

Op sociale media zien mensen advertenties die van de Kruidvat lijken te komen, met opvallend lage prijzen. Sterker nog: je hoeft alleen verzendkosten te betalen. Daarvoor moet je wel even je gegevens en creditcardinformatie invullen.

Natuurlijk krijg je dan niets, maar na een tijdje worden er wel enorme bedragen van je creditcard afgeschreven. Zonder dat je er erg in had ben je namelijk een abonnement aangegaan.

4. Dick Schoof raadt beleggen aan

Je moet altijd oppassen met advertenties die je rijkdom beloven via beleggen. Zeker als het lijkt alsof een BN-er deze partij aanraadt. Recentelijk wordt daar het gezicht van Dick Schoof voor gebruikt. Klik je op de advertentie, dan zie je zelfs een overtuigende deepfakevideo van de minister-president die het beleggingsproduct aanraadt.

5. Gebeld met vacature

Veel mensen zijn op zoek naar werk. Als dan een uitzendbureau lijkt te bellen met een vacature voor thuiswerken, klinkt dat al snel heel goed. Je hoeft alleen maar even een telefoonnummer op WhatsApp toe te voegen. Je krijgt dan te horen dat je honderden euro kunt verdienen voor een uur werk per dag.

Daarbij moet je denken aan het reviewen van producten of het verhandelen in crypto. Het addertje onder het gras is echter dat je eerst wat geld moet storten om je loon te ontvangen. Of je krijgt pas geld als een bepaald bedrag hebt behaald. Trap er niet in, want je krijgt je geld nooit.

6. Afpersing porno

Iedereen heeft wel eens porno gekeken. Daarom blijft het voor boeven succesvol om mailtjes te verspreiden waarin wordt gezegd dat jouw computer is gehacked, en dat de beelden die van jou zijn gemaakt terwijl je porno keek worden verspreid onder al je contacten, als je niet binnen korte tijd geld betaalt.

Soms wordt er in de e-mail zelfs een wachtwoord genoemd dat jij eerder hebt gebruikt, gevonden in een datalek. Daarmee wekt de aanvaller de illusie dat diegene echt toegang heeft tot je computer.

Wat moet je doen als slachtoffer?

Ben je slachtoffer geworden van phishing? Dan is het niet verstandig om dat stil te houden. Maak altijd melding bij de Fraudehelpdesk, waar je ook informatie krijgt over verdere acties die je moet ondernemen.

Daarnaast helpen we je op Android Planet natuurlijk graag op weg met een dosis kennis. Zo vertellen we wat quishing en vishing is. We helpen je ook om adware, virussen, ransomware en spyware op je telefoon te voorkomen.