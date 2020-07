Volgens een doorgaans betrouwbare bron vindt de Google Pixel 4a-release op 3 augustus plaats. Het nieuwe toestel is al meerdere keren uitgesteld, maar zou over een paar dagen dus eindelijk onthuld worden.

‘Google Pixel 4a release op 3 augustus’

Volgens Jon Prosser, een bekende insider in de telecomwereld, presenteert de zoekmachinegigant de Google Pixel 4a op 3 augustus. Volgens hem is daar geen twijfel meer over mogelijk, zo lezen we op Twitter.

De Pixel 4a van Google wordt een toestel in het middensegment, maar is nu al enkele keren uitgesteld. In eerste instantie zou de telefoon misschien in mei het levenslicht zien, maar door de uitbraak van het coronavirus werd dat uitgesteld. Daarna werd bijna elke nieuwe maand genoemd als datum voor de presentatie van dit toestel.

Het laatste gerucht noemde eind oktober als presentatiedatum voor de Pixel 4a, maar dat lijkt nu dus toch een stuk eerder te worden. In oktober wordt wel de Google Pixel 5 verwacht, waar ook al maanden geruchten over de ronde gaan.

Meer over de Google Pixel 4a

De 4a wordt een toestel voor het middensegment, net als eerdere toestellen in deze lijn. Volgens geruchten krijgt het toestel een scherm van 5,81 inch met een full hd-resolutie. Onder de motorkap zit de Snapdragon 730-chip met 6GB RAM en 64GB opslag. Er is een enkele camera aanwezig op de achterkant, met een 12,2 megapixel-sensor.

De frontcamera schiet plaatjes van maximaal 8 megapixel. De accu krijgt een capaciteit van 3080 mAh en opladen doe je via de usb-c-poort. Tot slot is een fysieke vingerafdrukscanner aanwezig op de achterkant en ook een koptelefoonaansluiting is aan boord.

Uiteraard draait het toestel op een schone versie van Android, zoals we gewend zijn van Google. Dat wordt waarschijnlijk nog Android 10, omdat Android 11 pas later dit jaar wordt verwacht.

