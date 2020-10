‘Google Pixel 5 heeft luidspreker onder het scherm’

De nieuwe Pixel 5 heeft vermoedelijk een luidspreker onder het scherm. Op die manier zorgt Google voor stereogeluid zonder dat er een speaker zichtbaar is aan de bovenkant van het toestel.

‘Speaker Google Pixel 5 zit onder het scherm’

Officiële foto’s van de Pixel 5 laten zien dat het toestel erg dunne schermranden heeft. Opvallend is dat er geen luidspreker aan de bovenkant van het toestel zit. Gebruikers op Reddit speculeren dat Google deze onder het oled-scherm heeft geplaatst om de bezels zo dun te krijgen.

De Pixel 5 zou mechanische trillingen omzetten in geluid. Hierdoor wordt het scherm dus een klankkast. LG gebruikte deze techniek eerder al in de G8 ThinQ. Sony zet dit soort speakers ook in voor zijn duurdere televisies.





Google lijkt deze theorie te bevestigen in een diagram van de Pixel 5. Nummer 4 in het plaatje hierboven is volgens het bedrijf de ‘Top speaker’. Ook is er een inkeping te zien in de officiële screenprotector van het toestel. Die moet ervoor zorgen dat geluid zich vrij door het scherm kan verplaatsen.

Hoe goed de luidspreker van de Pixel 5 klinkt, moeten we afwachten. De ervaringen met speakers onder het scherm zijn over het algemeen prima. De verstaanbaarheid van bellers zou zelfs beter zijn dan met normale luidsprekers.

Pixel 5: midrange smartphone met high-end uitstraling

Google kondigde de Pixel 5 op 30 september aan. Tijdens hetzelfde evenement kregen we ook de Pixel 4a 5G, een nieuwe Chromecast met Google TV en de Nest Audio te zien.

De Pixel 5 is in tegenstelling tot de Pixel 4 geen high-end smartphone. Het toestel draait op een Snapdragon 765G, een midrange processor die ook in onder andere de OnePlus Nord zit. Voor de meeste taken zou deze chip ruimschoots snel genoeg moeten zijn. Ook biedt hij ondersteuning voor het nieuwe 5G-netwerk.

Naast de innovatieve luidspreker heeft de Pixel 5 nog een aantal features die het toestel toch een high-end uitstraling geven. Zo beschikt de smartphone over een aluminum behuizing en kan hij omgekeerd draadloos opladen. Hierdoor kun je andere apparaten gemakkelijk van wat extra accusap voorzien. De batterij is met 4080 mAh flink groter dan die in de Pixel 4. Bovendien werkt de portretfunctie van de camera nu ook in het donker.

De Pixel 5 komt niet officieel in Nederland op de markt. Wel kun je het toestel in Duitsland bestellen. Daar is het toestel vanaf 15 oktober verkrijgbaar voor 613,25 euro. Je kunt kiezen uit de kleuren zwart en groen.

