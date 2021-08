Google geeft officiële sneak peak van Pixel 6 en Pixel 6 Pro

De langverwachte Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro zullen dit najaar gelanceerd worden. Het bedrijf verklapte onder andere dat de smartphones op een gloednieuwe Tensor-chip draaien, die Google zelf heeft ontwikkeld.

Lees verder na de advertentie.

Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro verschijnen dit najaar

Google heeft aangekondigd dat de Pixel 6 en Pixel 6 Pro dit najaar in de winkel zullen liggen. Naast het zien van een aantal officiële renders van de toestellen, weten we nu dat Google haar eigen chip heeft ontwikkeld voor de Pixel 6. Deze chip wordt bekend onder de futuristische naam ‘Tensor’.

De Tensor-chip is Google’s eerste op maat gemaakte SoC voor Pixel-telefoons, die dit najaar in de Pixel 6 en Pixel 6 Pro zal debuteren. Volgens Sundar Pichai, Google’s CEO, is het bedrijf er de afgelopen vier jaar mee bezig geweest. De grote focus ligt op het verbeteren van de prestaties en machine learning.

Naast de verbeterde prestaties van de Tensor-chip, is er een speciale beveiligingskern ingebouwd: de Titan M2. Deze biedt de meeste lagen aan hardwarebeveiliging van alle huidige telefoons, aldus Google.

Opvallend ontwerp

Op het gebied van design zegt Google dat ‘de nieuwe telefoons opnieuw definiëren wat het betekent om een ​​Pixel te zijn’. Op de officiële renders is een opvallende camerabalk aan de achterzijde te zien. We zagen dit ontwerp al eerder in gelekte renders van de Pixel 6, die het volledig bij het juiste eind bleken te hebben.

Google Pixel 6

De rand van de ‘normale’ Pixel 6 heeft een matte aluminium afwerking, waar de Pixel 6 Pro een licht gepolijst aluminium frame heeft. Beide telefoons krijgen een vloeiend scherm. Hier zal ook een vingerafdrukscanner te vinden zijn. Het scherm van de Pixel 6 Pro krijgt een ververssnelheid van 120 Hertz, terwijl de Pixel 6 het moet doen met een 90 Hertz-scherm.

Google Pixel 6 Pro

Zowel de Pixel 6 als de Pixel 6 Pro zullen in drie kleuren verkrijgbaar zijn. Hier valt vooral op dat de kleuren van de Pixel 6 een stukje speelser zijn. Ook is de gekleurde balk boven de camera’s bij de Pixel 6 Pro een stuk dikker dan bij de Pixel 6.

Over de camera’s zelf liet Google nog maar weinig los. Wel stelt het bedrijf dat de verbeterde sensoren en lenzen zijn nu te groot zijn om in het traditionele vierkant te passen. Ook bevestigde Google dat de Pixel 6 Pro een telelens met 4x optische zoom krijgt.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste Google-nieuws? Houd dan de website in de gaten en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Daarnaast kun je natuurlijk de gratis Android Planet-app downloaden. Volg ons ook op Facebook en Instagram.